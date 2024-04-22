Бакинский французский лицей, известное учебное заведение, объявило о своем решении приостановить свою деятельность со следующего учебного года, что вызвало спекуляции относительно причин, лежащих в основе закрытия.

Первоначально появились сообщения о том, что закрытие было результатом решения, принятого основателями лицея, что было подтверждено источниками в учебном заведении.

Впоследствии образовательный комплекс Бакинского французского лицея (BFL) опубликовал всеобъемлющее заявление, проливающее свет на основные факторы, способствовавшие приостановке деятельности. В заявлении говорилось о значительном сокращении за последнее десятилетие числа учащихся по сравнению с прогнозируемыми цифрами, указанными в плане действий, а также о проблемах, связанных с расходами на содержание.

Однако сроки закрытия на фоне эскалации напряженности в отношениях между Францией и Азербайджаном вызвали вопросы и недоумение относительно потенциальных политических мотивов, стоящих за этим решением.

В интервью Turan депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов предположил, что соответствующие государственные структуры могли бы предоставить дополнительную информацию о причинах закрытия лицея. Мамедов подчеркнул, что, хотя азербайджанский народ не имеет претензий к французам, политика президента Франции Эммануэля Макрона привела к обострению двусторонних отношений.

Мамедов выразил обеспокоенность по поводу предполагаемой предвзятости Макрона по отношению к Азербайджану, сказав: "Вызывает сожаление, что такое государство, как Франция, возглавляемое человеком, который более проармянский, чем сами армяне, проводит враждебную политику по отношению к Азербайджану".

Подчеркнув устойчивость англо-французских отношений, Мамедов подтвердил приверженность страны сохранению дружественных связей с французским народом, несмотря на политические вызовы.