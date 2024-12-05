Деятельность правозащитников вызывает крайнее раздражение правительства

10 декабря будет отмечаться Международный день прав человека. В преддверии этого дня был арестован азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров. 4 декабря Бинагадинский районный суд вынес решение о его предварительном заключении на четыре месяца. Официальные обвинения включают мошенничество, хулиганство и нанесение легких телесных повреждений, однако Сафаров отрицает эти обвинения, связывая свой арест со своей правозащитной деятельностью.

В социальных сетях все чаще обсуждается рост в Азербайджане в последние годы трудностей в работе в сфере прав человека. Некоторые даже утверждают, что число по настоящему независимых правозащитников в стране значительно сократилось.

Председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин им. Диляры Алиевой Новелла Джафароглу рассказала Turan, что работать в этой области стало сложнее чем в предыдущие годы: «Люди, к которым мы раньше обращались, чтобы донести свое мнение, стали недоступны. В то же время у нас больше нет прежнего доступа к тюрьмам и пенитенциарным учреждениям. Возможно, кто-то другой проводит мониторинговые визиты, но мы не видим, чтобы они занимались положением заключенных».

По словам Джафароглу, министерства, с которыми они раньше связывались, также стали недоступны: «Раньше мы бы обращали их внимание на проблемы с правами человека. У нас была рабочая группа, которая объединяла усилия всех правозащитников, но сейчас такой группы больше нет. Когда у нас появляется возможность представить проблемы, мы предпринимаем шаги по их решению».

Однако Джафароглу подчеркнула, что в стране нет давления или преследования правозащитников.

Зафар Ахмедов, соучредитель правозащитной организации «Линия обороны», придерживается иной точки зрения. В интервью Радио "Азадлыг" он отметил, что правозащитники в таких странах, как Азербайджан, сталкиваются с рядом проблем: «Одной из таких проблем является проблема ресурсов. Сюда входят человеческие ресурсы, сбор и распространение информации, финансовые и технические вопросы. Если у правозащитной организации отсутствуют финансовые источники, ее деятельность становится либо крайне сложной, либо невозможной».

По словам Ахмедова, правительство учитывает мнение организаций, которые оно финансирует и предоставляет помещения для офисов, в таких вопросах как помилование:

«С этой точки зрения эти организации имеют свои преимущества».

Однако Ахмедов считает, что в настоящее время невозможно полноценно заниматься правозащитной деятельностью: «Правительство чересчур ревниво по отношению к этому виду деятельности и считает ее даже более опасной, чем политическую активность. Сбор и распространение правозащитниками информации о нарушениях вызывает крайнее раздражение правительства».

Однако официальные лица отвергают заявления об оказываемом на представителей гражданского общества и журналистовдавлении, настаивая на том, что в стране защищены все основные свободы и нет никаких препятствий для правозащитной деятельности.