Евросоюз сохранил режим глобальных санкций за нарушения прав человека
Евросоюз сохранил режим глобальных санкций за нарушения прав человека
5 декабря Совет Евросоюза решил продлить на год, и обновить список лиц, организаций и органов, подлежащих санкциям за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека.
С последними обновлениями санкции применяются к 116 лицам и 33 организациям. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.
Указанные лица подлежат замораживанию активов, а лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Кроме того, на физических лиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.
Среди тех, кто попал под санкции ЕС, официальные лица России, Беларуси, Бирмы, Гаити, Афганистана и других стран, а также частные структуры, помогающие властям в нарушении прав человека.
-
- Общество
- 5 декабрь 2024 16:21
-
Политика
-
- 5 декабрь 2024, 20:02
В рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мальте сегодня состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями гражданского общества Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Украины.
-
Председатель подкомитета Европейского парламента по правам человека Мунир Сатури призвал власти Азербайджана снять ограничения на поездки профессора Кубада Ибадоглу, который в настоящее время находится под домашним арестом, что позволит ему присутствовать на церемонии вручения премии имени Сахарова в Страсбурге.
-
- 5 декабрь 2024, 17:46
Отдельная общевойсковая армия(дислоцирована в Нахчыванской Автономной Республике) провела командно-штабные учения.
-
- 5 декабрь 2024, 14:06
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг продолжился процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова. На заседании был оглашен обвинительный акт.
Написать отзыв