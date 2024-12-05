Евросоюз сохранил режим глобальных санкций за нарушения прав человека

5 декабря Совет Евросоюза решил продлить на год, и обновить список лиц, организаций и органов, подлежащих санкциям за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека.

С последними обновлениями санкции применяются к 116 лицам и 33 организациям. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Кроме того, на физических лиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.

Среди тех, кто попал под санкции ЕС, официальные лица России, Беларуси, Бирмы, Гаити, Афганистана и других стран, а также частные структуры, помогающие властям в нарушении прав человека.