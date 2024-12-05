В Нахчыване прошли командно-штабные учения

Отдельная общевойсковая армия (дислоцирована в Нахчыванской Автономной Республике) провела командно-штабные учения.

Как сказано в сообщении Минобороны, в ходе учений были проверены маневренность, навыки управления командиров и штабов в оперативных условиях, задействованных подразделений.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к реальным боевым, ракетно-артиллерийские подразделения точным огнем уничтожили намеченные и внеплановые цели условного противника.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены, сказано в сообщении.