Европейский парламент призывает Азербайджан разрешить профессору Губаду Ибадоглу приехать на церемонию вручения премии имени Сахарова

Председатель подкомитета Европейского парламента по правам человека Мунир Сатури призвал власти Азербайджана снять ограничения на поездки профессора Кубада Ибадоглу, который в настоящее время находится под домашним арестом, что позволит ему присутствовать на церемонии вручения премии имени Сахарова в Страсбурге.

Сатури направил официальное письмо министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, призвав правительство разрешить выезд Ибадоглу на мероприятие. В письме подчеркивалась важность соблюдения прав человека и свободы передвижения в таких случаях.

Копии письма были также направлены министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову, генеральному прокурору Кямрану Алиеву и председателю парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самеду Сеидову.

Профессор Ибадоглу, известный ученый и сторонник демократических реформ, находится под домашним арестом на фоне обвинений, широко критикуемых правозащитными организациями как политически мотивированные. Его номинация на премию Сахарова, высшую награду Европейского союза для защитников прав человека, подчеркивает его вклад в продвижение демократических ценностей.

Власти Азербайджана пока не дали публичного ответа на апелляцию. Дело привлекло международное внимание, правозащитные организации призвали Баку обеспечить свободу слова и справедливое судебное разбирательство.

Церемония вручения премии имени Сахарова должна состояться в Страсбурге в конце этого месяца. В ней будут отмечены личности и организации, посвятившие себя защите прав человека и свободы мысли.