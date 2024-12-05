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(6 часов назад)
Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран

В рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мальте сегодня состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями гражданского общества Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Украины.

Азербайджанское гражданское общество на встрече представлял правозащитник в политэмиграции Эмин Гусейнов.

В беседе с корреспондентом Turan Гусейнов сообщил, что в ходе встречи он рассказал об ухудшении ситуации с правами человека в Азербайджане, арестах активистов и журналистов, последнем задержании правозащитника Руфата Сафарова.

По словам Гусейнова, Блинкен был в курсе ареста Сафарова и отметил, что в Вашингтоне с тревогой следят за делами несправедливо арестованных лиц в Азербайджане.

Гусейнов указал, что наряду с традиционными арестами правозащитников и журналистов в Азербайджане появился новый тренд  - преследования также «антивоенных активистов»

Он отметил необходимость усиления институциональной и политической поддержки США азербайджанского гражданского общества как внутри страны, так и за рубежом.  Это важно  для повышения эффективности усилий в защите прав человека и продвижении демократических ценностей.

Во встрече принял также участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран
Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран Блинкен встретился с представителями гражданского общества постсоветских стран

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