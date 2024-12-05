Заявление западных дипломатов о правах человека и реакции правительства

На мероприятии, посвященном Международному дню прав человека, посольства Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии охарактеризовали ситуацию с правами человека в Азербайджане как «ужасающую».

«Несмотря на все усилия и международную кампанию по освобождению журналистов и гражданских активистов, они остаются под стражей. Мы еще раз призываем власти освободить всех, кто заключен в тюрьму за реализацию своих основных свобод», — заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в своем выступлении.

Михалко также выразил особую обеспокоенность в связи с арестом известного правозащитника Руфата Сафарова в День прав человека.

Посол США Марк Либби, который также присутствовал на мероприятии, призвал власти Азербайджана освободить несправедливо задержанных и выполнить свои международные обязательства в области прав человека.

МИД Азербайджана отреагировал на заявления западных дипломатов на мероприятии, посвященном Дню прав человека.

«Мы категорически отвергаем заявления послов Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные в ходе мероприятия в Баку 4 декабря, относительно предполагаемого задержания «журналистов» и «политических активистов» в Азербайджане. Эти заявления являются грубой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана», — говорится в заявлении министерства.

Политолог Зардушт Ализаде прокомментировал эту тему в программе «Сложный вопрос». По его словам, заявления западных дипломатов вряд ли носят злой характер. Их высказывания и призывы отражают ситуацию так, как они ее воспринимают в странах, где аккредитованы.

Однако Ализаде отметил, что власти Азербайджана считают подобные заявления и призывы раздражающими, поскольку, по сути, они призывают правительство изменить свою философию управления.

«В чем суть их философии управления? Она такова: «Это наша страна. Наша власть сильна. Мы поступаем так, как нам хочется. Мы не можем изменить систему, которую мы построили. Единственная цель этой системы — обогащение, и те, кто выступает против нее, должны быть раздавлены», — заявил Ализаде.

Он добавил, что власти Азербайджана устойчивы к любому внешнему влиянию. «Они спрашивают: «Чего хотят внешние силы от Азербайджана? Нефть? Мы дали. Газ? Опять же, мы дали. Логистика? Мы ее даем. Но не вмешивайтесь в наши отношения с нашим населением», — пояснил Ализаде.

Эксперт утверждает, что правительство Азербайджана считает своим величайшим достижением с момента обретения независимости полное отстранение народа, граждан и существующих общественных организаций от влияния на судьбу азербайджанского государства и нации.

По мнению Ализаде, главным препятствием к изменению этой ситуации является низкий уровень правосознания и неспособность к самоорганизации.