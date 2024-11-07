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(3 часа назад)
Грозившийся броситься с моста, блокировал движение на аэропортской дороге

Грозившийся броситься с моста, блокировал движение на аэропортской дороге

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Грозившийся броситься с моста, блокировал движение на дороге в аэропорт

Неизвестный мужчина 32-х лет на полчала заблокировал движение на дороге в аэропорт. Забравшисьна мост, он пытался броситься вниз.

Спасателям удалось снять его при помощи подъемного крана. Что стало причиной попытки самоубийства не ясно. По данным полиции, неизвестный арестован в административном порядке.

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