Грозившийся броситься с моста, блокировал движение на аэропортской дороге
Грозившийся броситься с моста, блокировал движение на дороге в аэропорт
Неизвестный мужчина 32-х лет на полчала заблокировал движение на дороге в аэропорт. Забравшисьна мост, он пытался броситься вниз.
Спасателям удалось снять его при помощи подъемного крана. Что стало причиной попытки самоубийства не ясно. По данным полиции, неизвестный арестован в административном порядке.
Общество
-
- 7 ноябрь 2024, 16:37
Azercell дарит двухмесячную подписку на тарифный пакет «SuperSən6GB», приобретающим устройства HONOR Компания Azercell запускает специальную кампанию ко Дню Победы - 8 ноября. В рамках акции абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в магазинах Azercell Эксклюзив и магазинах дилеров, получат в подарок двухмесячную подписку на тарифный пакет «SuperSən6GB».
-
- 7 ноябрь 2024, 12:28
8 ноября в столице будет пасмурно, ночью возможен дождь. На Апшероне осадки будут интенсивными с грозой.
-
- 6 ноябрь 2024, 18:24
Победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США вызвала неоднозначную реакцию азербайджанских политиков и экспертов. Политический аналитик Шахин Джафарли прокомментировал ситуацию в сети X, связав победу республиканцев с неэффективным правлением президента Джо Байдена: «Люди не хотели выбирать нынешнюю администрацию или ее представителя».
-
- 6 ноябрь 2024, 16:27
В четверг в Баку ожидается облачная погода, ночью в ряде мест Апшерона пройдут дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.
Написать отзыв