Özünü körpüdən atmaq istəyən adam aeroport yolunda nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törədib (Video)

Körpüyə qalxıb özünü aşağı atmağa cəhd edən 32 yaşlı naməlum kişi yarım saat aeroport yolunda nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törədib.

Xilasedicilər qaldırıcı kranın vasitəsilə onu aşağı endiriblər. İntihara cəhdin səbəbi bəlli deyil. Polisin məlumatına görə, naməlum şəxs inzibati qaydada həbs edilib.

