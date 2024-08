Исламисты захватили колонию в Волгограде

Несколько заключенных-исламистов колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области РФ захватили нескольких надзирателей, убив как минимум одного из них.

Как сообщает ТАСС, захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии.

В нападении участвовали минимум трое заключенных.

На видео кадрах, распространных заключенными, видно, что убито трое и взят заложники один человек (по некоторым данным, это начальник колонии).

Заключенные вооружены ножами и называют себя «моджахедами Исламского государства». Покак не ясно, чего они требуют.

Месяц назад аналогичная ситуация имела место в колонии в Ростове. Так тоже захват осуществили заключенные-исламиты.

