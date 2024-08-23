Исламисты захватили колонию в Волгограде
Исламисты захватили колонию в Волгограде
Несколько заключенных-исламистов колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области РФ захватили нескольких надзирателей, убив как минимум одного из них.
Как сообщает ТАСС, захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии.
В нападении участвовали минимум трое заключенных.
На видео кадрах, распространных заключенными, видно, что убито трое и взят заложники один человек (по некоторым данным, это начальник колонии).
Заключенные вооружены ножами и называют себя «моджахедами Исламского государства». Покак не ясно, чего они требуют.
Месяц назад аналогичная ситуация имела место в колонии в Ростове. Так тоже захват осуществили заключенные-исламиты.
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Общество
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2 отзыв
Observer
2024-08-23
" И мышь огрызается, когда ее загоняют в угол..." Deutsche Welle: В октябре 2021 года правозащитная организация Gulagu.net получила 40 Гб видео и фото с пытками в российских колониях и изоляторах. Как следует из них, осужденных регулярно избивали и насиловали в пенитенциарных учреждениях в десятках регионов. Проект Гулагу.нет опубликовал новое видеосвидетельство, подтверждающее пытки ... Новые видеосвидетельства пыток заключённых в российских колониях. ........................ В етом мире нет честных и безпристрастных информ агенств! Мусульманина можно сжечь, пытать, убить и ето абсолютно Норма, но если мусульманин дает ответ насильнику и убийце то его клеймят "исламистом"! как вам не стыдно, журналюги!
Observer
2024-08-23
дабы скрыть и размазать суть случившегося...