Вечером 22 августа 2024 года небо над Баку было не таким, как обычно. Жители азербайджанской столицы наблюдали нечто странное — объект, двигавшийся бесшумно, неуклонно и с аурой таинственности, которая в равной степени вызвала любопытство и беспокойство. Описанный очевидцами как летающая тарелка, объект имел отчетливо округлую и приплюснутую форму, светло-коричневый цвет и, казалось, скользил над городом на относительно низкой высоте.

Что отличало это конкретное наблюдение, так это его поведение. НЛО не излучал света, не издавал звуков и не проявлял никаких явных намерений. В отличие от жужжащих винтов беспилотников или громоподобного рева авиационных двигателей, этот объект двигался в жуткой тишине, не ускоряясь и не замедляясь, его траектория была пугающе прямой. По всем признакам, он не был похож ни на одну известную форму авиационной техники. Вертолеты и самолеты можно было исключить. И даже вездесущие квадрокоптеры-дроны, которые стали неотъемлемой частью современной жизни, не соответствовали форме или движению странного корабля.

Видео, снятое местным жителем Махмудом Махмудовым, добавило интриги. Выложенные в Facebook кадры быстро стали вирусными, десятки тысяч людей посмотрели их и обсудили их подлинность. Кажется, что этот объект практически невозможно объяснить — нет никаких видимых пропеллеров, нет четкой двигательной системы, только круглый диск, движущийся по воздуху. «Я подумал, что это может быть квадрокоптер», — сказал Махмудов в посте, сопровождающем видео. «Но никаких признаков роторов нет, а на такой высоте вы определенно сможете их увидеть».

Это не первый раз, когда необычные объекты были замечены в небе над Азербайджаном. Наблюдения были зафиксированы в 2019, 2020 и 2023 годах, что привело к предположениям о внеземных гостях, передовых военных технологиях или просто новом виде беспилотника, который еще не был представлен публике. Однако каждый раз, когда происходили наблюдения, попытки идентифицировать таинственные корабли терпели неудачу.

Специалисты из Шемахинской астрофизической обсерватории, ведущего астрономического учреждения страны, постоянно отрицают, что они зарегистрировали какую-либо необычную активность в небе. «Ничего, что могло бы указывать на присутствие неопознанного летающего объекта», — заявил один астрофизик обсерватории, добавив, что без дополнительных данных невозможно сделать окончательные выводы.

Но жители все еще не убеждены. «Это просто не сходится», — говорит Айсель Гулиева, которая также была свидетелем события. «Каждый раз, когда мы видим что-то подобное, нам говорят, что это ничего. Но такое ощущение, что происходит что-то большее».

В эпоху, когда правительственные агентства, такие как Пентагон, начинают воспринимать наблюдения НЛО более серьезно, некоторые в Баку задаются вопросом, является ли их последнее наблюдение частью более масштабного, глобального явления. Другие настроены более скептически, предполагая, что объяснение кроется в новых экспериментальных беспилотниках, погодных явлениях или просто в серии тщательно продуманных мистификаций.

Но пока у жителей Баку осталось больше вопросов, чем ответов. Прибыли ли «они»? Или это очередная неразгаданная тайна, которой суждено померкнуть на фоне ясного летнего неба Азербайджана?

Пока что истина остается — там, наверху.