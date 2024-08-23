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Подписан пакет азербайджано-узбекских двусторонних документов
По итогам переговоров президентов Азербайджана и Узбекистана 23 августа в Ташкенте подписан пакет двусторонних документов.
Лидеры двух стран подписали Договор о союзнических отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, а также Постановление первого заседание Высшего межгосударственного совета.
Кроме того, были подписаны:
- План действий сотрудничества в области туризма в 2024-2026 гг. и Дорожную карту культурно-гуманитарного сотрудничества на тот же период;
- Протокол о сотрудничестве в области дошкольного и общего образования.
- Программа сотрудничества между госагентством по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана и Минюстом Узбекистана на 2024-2026 гг;
- Протокол о сотрудничестве между органами судебной экспертизы двух стран;
- Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Национальной гвардией Узбекистана;
- Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите трудовых прав граждан временно работающих на территории друг друга;
- План действий о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 гг;
- Программа сотрудничества между МИД двух стран на 2025-2026 гг;
- Документы о сотрудничестве между городами Баку и Ташкент, Бейляган и Шахрисабз, Губа и Джизак;
- Между SOCAR и “Uzbekneftegaz” подписано Соглашение об основных условиях сотрудничества.
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