Подписан пакет азербайджано-узбекских двусторонних документов

По итогам переговоров президентов Азербайджана и Узбекистана 23 августа в Ташкенте подписан пакет двусторонних документов.

Лидеры двух стран подписали Договор о союзнических отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, а также Постановление первого заседание Высшего межгосударственного совета.

Кроме того, были подписаны:

- План действий сотрудничества в области туризма в 2024-2026 гг. и Дорожную карту культурно-гуманитарного сотрудничества на тот же период;

- Протокол о сотрудничестве в области дошкольного и общего образования.

- Программа сотрудничества между госагентством по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана и Минюстом Узбекистана на 2024-2026 гг;

- Протокол о сотрудничестве между органами судебной экспертизы двух стран;

- Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Национальной гвардией Узбекистана;

- Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите трудовых прав граждан временно работающих на территории друг друга;

- План действий о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 гг;

- Программа сотрудничества между МИД двух стран на 2025-2026 гг;

- Документы о сотрудничестве между городами Баку и Ташкент, Бейляган и Шахрисабз, Губа и Джизак;

- Между SOCAR и “Uzbekneftegaz” подписано Соглашение об основных условиях сотрудничества.