Массовое отравление в Гёйгёле

В селе Балчылы Гёйгёльского района произошло массовое отравление от неустановленного лекарственного вещества. При этом, один человек – малолетний ребенок скончался.

Как сообщили Turan в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП), 30 августа в 01.00 в Гёйгёльскую больницу с диагнозом отравления от неустановленного лекарственного вещества поступили жители села Балчылы – женщина 1961 г.р. и 3 малолетних детей.

У одного из детей, 2014 г.р. была констатирована доврачебная смерть.

Двое других детей после оказания необходимой медицинской помощи были направлены на специализированное врачебное обследование в Гянджинскую объединенную городскую больницу.

Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое, другого – как средней тяжести.

Женщина также в состоянии средней тяжести.