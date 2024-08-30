Массовое отравление людей в Гёйгёле
Массовое отравление в Гёйгёле
В селе Балчылы Гёйгёльского района произошло массовое отравление от неустановленного лекарственного вещества. При этом, один человек – малолетний ребенок скончался.
Как сообщили Turan в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП), 30 августа в 01.00 в Гёйгёльскую больницу с диагнозом отравления от неустановленного лекарственного вещества поступили жители села Балчылы – женщина 1961 г.р. и 3 малолетних детей.
У одного из детей, 2014 г.р. была констатирована доврачебная смерть.
Двое других детей после оказания необходимой медицинской помощи были направлены на специализированное врачебное обследование в Гянджинскую объединенную городскую больницу.
Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое, другого – как средней тяжести.
Женщина также в состоянии средней тяжести.
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