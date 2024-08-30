В чем отличия этих выборов?

В Азербайджане осталось всего два дня до внеочередных парламентских выборов. Сегодня последний день кампании. Около тысячи (990) кандидатов будут бороться в 125 избирательных округах.

Правящая партия «Новый Азербайджан» (YAP) выдвинула кандидатов во всех округах. В выборах принимают участие более 20 зарегистрированных партий, не считая Партии народного фронта Азербайджана (AXCP). Они выдвинули кандидатов только в некоторых округах. Однако AXCP решила бойкотировать выборы, сославшись на отсутствие условий для свободных и справедливых выборов.

Итак, в чем сходство и отличие этих выборов от предыдущих?

Соучредитель избирательной коалиции «Мой голос» Новелла Джафароглу сообщила агентству Turan, что избирательный процесс проходит очень активно: «Все участвующие партии активно участвуют в выборах, и даже кандидаты, которые знают, что у них мало шансов на победу, активно встречаются с избирателями в регионах. Это очень хорошо и важно».

Джафароглу подчеркнула, что на горячую линию коалиции поступило очень мало негативных сообщений: «Во время процесса регистрации жалобы подали всего три-четыре человека. Позже мы рассмотрели эти жалобы совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и установили, что один из заявителей собирал подписи из другого округа, а другие допустили определенные нарушения. Очень небольшое количество кандидатов жаловались на то, что им не разрешают встречаться с избирателями. Мы довели этот вопрос до сведения ЦИК и Администрации президента. Эти вопросы были немедленно решены».

По ее словам, в настоящее время коалиция удовлетворена ходом избирательного процесса: «Главное как поведут себя избирательные комиссии в день голосования. У нас 533 наблюдателя в 63 округах. На основе предоставленной ими информации мы подготовим отчет. Пока избирательная кампания проходит в штатном режиме».

В отличие от предыдущих выборов, многие местные организации, известные своими критическими отчетами, не следят за этими внеочередными парламентскими выборами. Они объясняют это давлением со стороны властей, хотя чиновники не принимают эту критику.

Однако политический обозреватель Насими Мамедли заявил Радио Азадлыг, что, наоборот, этот избирательный процесс проходит апатичнее, чем предыдущие: «В общем элемент конкуренции был заметен только в двух округах. В остальных округах элемент конкуренции практически отсутствует. Зарегистрированные кандидаты, похоже, включились в процесс, заранее зная, кто будет избран депутатами от этих округов, и не выдвигали никаких претензий».

По словам эксперта, отношение общественности к выборам также становится все более негативным: «Раньше можно было хотя бы услышать обсуждения выборов в местах скопления граждан, но сейчас таких обсуждений практически нет. За исключением агитации одного-двух кандидатов в социальных сетях, избирательный процесс практически не привлек внимания».

Мамедли подчеркнул, что причина этого в том, что все политические свободы и участие общественности в стране полностью ограничены, что создает совершенно аполитичную ситуацию: «В такой ситуации, конечно, не может быть никакой политической деятельности. Есть политические заключенные, и многие журналисты находятся в тюрьме».