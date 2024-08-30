Корабль переименовали, чтобы избежать ситуации, когда два корабля носят название «Карабах»

Корабль переименовали, чтобы избежать ситуации, когда два корабля носят название «Карабах»

В недавнем переименовании азербайджанского судна « Карабах» в «Мингячевир» никакой сенсационности нет, новое название судну дано для того, чтобы два судна не работали под одним и тем же названием, сообщили Turan в Торговом флоте ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

По словам источника в ASCO, в прошлом году флот пароходства пополнился судном под названием «Карабах» , работающим в дальних морях, а не на Каспии. В связи с этим судно типа Ro-Ro «Карабах» , используемое на каспийской линии, теперь переименовано в «Мингячевир» .

«Законодательство допускает использование двух судов с одинаковым названием, если они работают в разных морях, однако руководство судоходной компании приняло решение переименовать судно «Карабах» в «Мингячевир», - добавил представитель компании.

Паромное судно с новым названием «Мингячевир» было сдано в эксплуатацию в 2008 году. Его длина составляет 154,5 метра, ширина — 17,5 метра, скорость — 14 морских миль в час. Судно продолжит осуществлять перевозки в Каспийском море по маршрутам Баку-Туркменбаши-Баку и Баку-Курык-Баку.

В июне 2023 года сообщалось, что в Сингапуре был сдан в эксплуатацию танкер типа «Афрамакс», приобретенный совместным предприятием SA Maritime Afezco, созданным на паритетных началах с согласия ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) и Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По данным TurkicWorld, название судна — « Карабах » . По данным ASCO, общая грузоподъемность танкера составляет около 115 тыс. тонн.