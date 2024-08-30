Корабль переименовали, чтобы избежать ситуации, когда два корабля носят название «Карабах»
Корабль переименовали, чтобы избежать ситуации, когда два корабля носят название «Карабах»
В недавнем переименовании азербайджанского судна « Карабах» в «Мингячевир» никакой сенсационности нет, новое название судну дано для того, чтобы два судна не работали под одним и тем же названием, сообщили Turan в Торговом флоте ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).
По словам источника в ASCO, в прошлом году флот пароходства пополнился судном под названием «Карабах» , работающим в дальних морях, а не на Каспии. В связи с этим судно типа Ro-Ro «Карабах» , используемое на каспийской линии, теперь переименовано в «Мингячевир» .
«Законодательство допускает использование двух судов с одинаковым названием, если они работают в разных морях, однако руководство судоходной компании приняло решение переименовать судно «Карабах» в «Мингячевир», - добавил представитель компании.
Паромное судно с новым названием «Мингячевир» было сдано в эксплуатацию в 2008 году. Его длина составляет 154,5 метра, ширина — 17,5 метра, скорость — 14 морских миль в час. Судно продолжит осуществлять перевозки в Каспийском море по маршрутам Баку-Туркменбаши-Баку и Баку-Курык-Баку.
В июне 2023 года сообщалось, что в Сингапуре был сдан в эксплуатацию танкер типа «Афрамакс», приобретенный совместным предприятием SA Maritime Afezco, созданным на паритетных началах с согласия ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) и Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
По данным TurkicWorld, название судна — « Карабах » . По данным ASCO, общая грузоподъемность танкера составляет около 115 тыс. тонн.
-
- Финансы
- 30 август 2024 14:55
-
Экономика
-
- 30 август 2024, 16:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал поправки в два указа, уточняющие функции и порядок назначения представителей Государственного таможенного комитета за рубежом, в том числе в международных организациях.
-
По данным Палаты аудиторов, в 2023 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7232 договора на общую сумму 133,2 млн манатов (78,4 млн долларов США), что на 20% больше по количеству договоров и на 7,1% больше по их общей стоимости по сравнению с предыдущим годом.
-
Состоялось третье заседание аукционной комиссии для оценки предложений, представленных участниками аукциона по проекту Гобустанской солнечной электростанции, поддерживаемому Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании основное внимание уделялось определению квалификационного соответствия и выбору победителя аукциона, сообщает Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии.
-
- 30 август 2024, 14:50
В первой половине 2024 года геополитический фактор продолжал определять развитие инфраструктуры, поскольку Россия продвигается вперед с западным сегментом транспортного коридора Север-Юг, уделяя особое внимание его железнодорожному компоненту. Срочность этого проекта сигнализирует о подготовке России к длительной геополитической изоляции, которую она надеется смягчить с помощью новых торговых путей и альянсов.
Написать отзыв