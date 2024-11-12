Мировые лидеры уделили меньше внимания COP29?

12 ноября в Баку стартовал саммит мировых лидеров на 29-й сессии Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

Как сообщает «Euronews» со ссылкой на источники в ООН, в мероприятии принимают участие около 100 глав государств.

Однако некоторые видные лидеры не присутствовали на COP29. Среди отсутствовавших были канцлер Германии Олаф Шольц, король Великобритании Карл III, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что Блинкен присутствовал на COP28, проходившей в Дубае год назад. На этот раз США представляет старший советник президента Байдена по международной климатической политике Джон Подеста.

Среди других заметных отсутствующих были президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и несколько других глав государств. Они объяснили свое отсутствие в первую очередь внутренними проблемами в своих странах. Кроме того, некоторые международные организации выразили обеспокоенность по поводу прав человека и политических заключенных в Азербайджане перед конференцией, даже призвав бойкотировать COP29.

Отвечая на вопросы о призывах к бойкоту 12 ноября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: «Чтобы призвать к бойкоту COP29, нужно оглянуться вокруг: в этом мероприятии принимают участие более 70 000 иностранных и местных участников. Таким образом, упомянутое вами утверждение вообще не применимо к этому мероприятию».

Однако депутат азербайджанского парламента Эльшад Мусаев выразил иное мнение. Он сказал агентству Turan, что чем больше стран участвовало, тем было бы лучше, и отметил, что на конференции действительно присутствовали многие политические лидеры. «Это само по себе служит улучшению отношений между странами. Как государство, мы хотели, чтобы они приехали», — заметил Мусаев.

Мусаев также отметил, что главы государств, которые не присутствовали, называли разные причины своего отсутствия: «Это их внутреннее дело. У некоторых были действительно серьезные причины не участвовать. Однако вопрос демократии и позиции Запада по этому вопросу мы часто слышали в 1990-х годах. Со временем азербайджанская общественность поняла, что западная демократия в первую очередь отвечает их собственным интересам».

По словам Мусаева, Запад действует в своих интересах, когда имеет дело с другими странами: «Многие из этих западных стран поддерживают прочные отношения с некоторыми арабскими государствами. Есть ли там демократия? Или посмотрите на Францию, эксплуатирующую африканские страны — разве это соответствует демократии? Армения оккупировала азербайджанские территории, однако эти якобы демократические страны поддержали Армению. Этот демократический нарратив — оправдание. Их отсутствие просто не соответствует их интересам».

Соучредитель правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров рассказал Радио Азадлыг, что с самого начала было ясно, что западные страны не будут представлены на высоком уровне на этом мероприятии: «Некоторые намеки на это были и раньше. Теперь же очевидно, что лидеры основных политических центров власти по разным причинам не приезжают на конференцию».

Правозащитник считает, что репрессивные меры внутри Азербайджана, а также ограничение основных прав и свобод сыграли немалую роль. Он отметил, что в последние годы на Азербайджан оказывается последовательное давление со стороны Запада в вопросах прав человека: «К сожалению, официальный Баку не сделал из этого никаких выводов. Напротив, ответом правительства стала еще более жесткая позиция в отношении политических свобод внутри страны».