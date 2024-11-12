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(7 минут назад)
Эльдар Азизов

Эльдар Азизов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эльдар Азизов: По проблеме, вызванной сильными дождями, возбуждено уголовное дело

Прокуратура расследует факт гибели двух человек во время недавних паводков в Баку. Об этом заявил мэр Баку Эльдар  Азизов , комментируя журналистам последствия затопления тоннелей в столице во время ливней 22 октября.

 По его словам, канализационная система не справилась с большим объемом паводковой воды. В результате чего, в тоннеле в Сабунчинском районе Баку утонули два человека.

Паводки выявили слабые места водной инфраструктуры  Баку.

"Система канализации и водоснабжения города Баку находится на балансе "АзерСу". Это их обязанность. Что касается  туннелей, то они  на балансе Az Road Construction. Исполнительная власть города Баку должна выступить здесь координатором и м  не снимаем с себя  ответственность.  Мы принимаем меры, чтобы подобные инциденты не повторялись", - сказал он.

На вопрос о расследовании трагедии в Сабунчинском туннеле он отметил, что в прокуратуре возбуждено уголовное дело. "Туннель, где произошел инцидент, находится на балансе Железной дороги. Расследование ведет прокуратура. Вероятно, они сообщат о результатах", - сказал он.

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