О погоде 13 ноября
В среду в столице ночью и утром возможен дождь. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный во второй половине дня.
Температура воздуха ночью +7+9, днем будет +10+12 градусов. Влажность ночью 70-75 %, днем 60-65 %.
По регионам страны в течение дня пройдут дожди с грозами. В горах снег. Ветер восточный.
В низменности ночью +6+9 градусов, а днем будет +10+15 градусов. В горах ночью - 3 - 8 мороза, от – 3 до + 2.
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- Политика
- 12 ноябрь 2024 15:57
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Общество
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- 12 ноябрь 2024, 16:52
12 ноября в Баку стартовал саммит мировых лидеров на 29-й сессии Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Как сообщает «Euronews» со ссылкой на источники в ООН, в мероприятии принимают участие около 100 глав государств.
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Среди оживленных сцен климатической конференции COP29 этого года протест против китобойного промысла и глубоководной добычи полезных ископаемых, организованный группой, называющей себя Инициативой FINS, привлек значительное внимание делегатов и наблюдателей. Однако возникают вопросы о легитимности группы, поскольку поиск в Интернете дает мало доказательств ее существования, кроме разрозненных упоминаний.
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- 11 ноябрь 2024, 18:22
В последние два дня в Tik- tok появилась «новость» о ките, который заметили на приморском бульваре бакинцы. Самые «наблюдательные» показали видео, комментируя размеры животного. Позже другие «свидетели» заявили, что это был не кит, а акула. Еще позже появилась версия о подводной лодке.
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- 11 ноябрь 2024, 16:31
Социальные кампании, реализованные лидирующим оператором в сотрудничестве с Федерацией дзюдо, отмечены наградами в ряде номинаций престижной рекламной премией Турции «Felis»
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