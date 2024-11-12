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(6 минут назад)
О погоде 13 ноября

О погоде 13 ноября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 13 ноября

В среду в столице ночью и утром возможен дождь. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный во второй половине дня.

Температура воздуха ночью +7+9, днем будет +10+12 градусов. Влажность ночью  70-75 %, днем 60-65 %.

По регионам страны в течение дня пройдут дожди с грозами. В горах снег. Ветер восточный.

В низменности ночью +6+9 градусов, а днем будет +10+15 градусов. В горах ночью - 3 - 8 мороза, от – 3 до + 2.

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