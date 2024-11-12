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(8 минут назад)
Али Заиди

Али Заиди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США могут помочь Азербайджану в переходе к зеленой энергии – Али Заиди

США готовы помогать всем странам, включая Азербайджан в переходе на возобновляемые виды энергии. Об этом заявил на брифинге в рамках CJOP29 Национальный советник США по климату  Али Заиди, отвечая на вопрос Turan, как США могут помочь Азербайджану в переходе от нефти и газа на чистые виды энергии.

«Все страны должны когда-то начать, и наличие углеводородов не является определяющим фактором того, сможет ли страна перейти на чистую энергию или нет.

Это вопрос технологий, постоянных инвестиций и вопрос воли. Здесь на  COP29  мы увидели способность объединиться, чтобы признать, что изменение климата — это кризис, который влияет на всех, и признать, что решения для чистой энергетической экономики находятся в пределах досягаемости в Азербайджане и во всем мире», - сказал он.

Далее Заиди отметил, что США готовы помочь странам во всем мире начать путь к чистой энергетической экономике, которая выглядит по-разному для разных стран в зависимости от их ресурсов.

В Азербайджане  есть потенциал для развития оффшорной ветряной энергетики. В это области за последние четыре года в США накопили опыт по использовании чистой энергии в коммунальных предприятиях.

«В результате мы получили массу знаний, которыми хотим поделиться здесь, поскольку страна (Азербайджан) нацеливается на освоение этого источника чистой энергии», - подчеркнул он.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-11-13

    Вот Трамп придет и научит. Только не тому как использовать зеленую энергию, а тому как использовать сексуальную энергию.

    Cavab ver

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