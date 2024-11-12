Гутерриш призывает G20 возглавить финансирование мер по борьбе с изменением климата на COP29 и приступить к срочным действиям по борьбе с глобальным потеплением

Гутерриш призывает G20 возглавить финансирование мер по борьбе с изменением климата на COP29 и приступить к срочным действиям по борьбе с глобальным потеплением

В своей вступительной речи на Климатическом саммите мировых лидеров COP29 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны G20 играть центральную роль в финансировании борьбы с изменением климата, подчеркнув их ответственность как крупнейших источников выбросов парниковых газов.

«Эти страны являются крупнейшими загрязнителями, но у них также самые большие ресурсы и обязательства», — сказал Гутерриш, обращаясь к лидерам, собравшимся в столице Азербайджана. «Они должны объединить свои технологические знания с другими развитыми странами, чтобы поддержать развивающиеся экономики в борьбе с изменением климата».

Гутерриш пообещал, что ООН продолжит поддерживать эти усилия, сославшись на текущую работу организации по оказанию помощи развивающимся странам в разработке новых национально определяемых вкладов (NDC) через инициативу «Climate Promise». Он также подчеркнул создание ООН экспертной группы для руководства глобальным энергетическим переходом, подчеркнув, что успех зависит от национальных амбиций и действий.

2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

Гутерриш предупредил, что 2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений, с ужасающими последствиями. «Это означает уничтожение биоразнообразия, более частые наводнения и штормы, а также рост голода. Все эти бедствия усугубляются антропогенным изменением климата. Ни одна страна не застрахована», — предупредил он. «В нашей взаимосвязанной глобальной экономике сбои в цепочке поставок приводят к росту издержек во всем мире. Неурожаи приводят к росту цен на продовольствие по всему миру».

Он призвал мировых лидеров ускорить усилия по адаптации к изменению климата и согласовать свои следующие национальные климатические планы (NDC 3.0) с пределом температуры в 1,5 градуса по Цельсию.

Общественный спрос на меры по борьбе с изменением климата растет

Гутерриш сослался на опрос, проведенный Оксфордским университетом и Программой развития ООН, который показал, что 80% людей во всем мире хотят более жестких мер по борьбе с изменением климата. «Ученые, активисты и молодые люди требуют перемен — их нужно услышать, а не заставить замолчать», — заявил он. «Экономические аргументы в пользу действий яснее, чем когда-либо, с каждым запуском проектов возобновляемой энергии и каждым падением цен на электроэнергию».

Он подчеркнул, что солнечная и ветровая энергия сейчас являются самыми дешевыми источниками новой электроэнергии практически везде. «Увеличивать долю ископаемого топлива — абсурд», — заявил Гутерриш.

Трехсторонний подход к борьбе с изменением климата

Генеральный секретарь обозначил три неотложных приоритета для международного сообщества. Во-первых, он призвал к немедленному сокращению выбросов. «Чтобы ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию, мы должны ежегодно сокращать глобальные выбросы на 9%. К 2030 году они должны сократиться на 43% по сравнению с уровнем 2019 года», — сказал Гутерриш. Он призвал лидеров на COP29 договориться о справедливых и эффективных правилах для углеродных рынков, которые уважают права местных сообществ и предотвращают гринвошинг.

Вторым приоритетом является усиление защиты от разрушительных последствий климатического кризиса. Гутерриш подчеркнул уязвимость развивающихся стран, отметив, что дефицит финансирования адаптации к изменению климата может достигать 359 миллиардов долларов в год. «Наиболее уязвимые остаются беззащитными перед лицом экстремальных погодных явлений», — сказал он.

Преодоление дефицита климатического финансирования

Третьим пунктом Гутерриша была настоятельная необходимость увеличения финансирования мер по борьбе с изменением климата. «Это не абстрактный вопрос — речь идет о потерянных жизнях, уничтоженном урожае и упущенных возможностях развития», — заявил он. Он призвал развитые страны удвоить финансирование мер по адаптации до минимум 40 миллиардов долларов в год к 2025 году. «Инвестиции в адаптацию могут преобразовать экономику и помочь достичь целей устойчивого развития».

Гутерриш также подчеркнул необходимость разработки новых национальных планов по борьбе с изменением климата для определения потребностей в финансировании адаптации и призвал к созданию к 2027 году глобальной системы раннего оповещения для защиты всех жителей Земли.

Призывы к большей поддержке развивающихся стран

Гутерриш подчеркнул необходимость увеличения взносов в Фонд потерь и ущерба, утверждая, что развивающиеся страны сталкиваются с многочисленными препятствиями, включая ограниченное государственное финансирование, высокие капитальные затраты и растущее долговое бремя. «Результатом становится задержка адаптации. Это необходимо изменить», — подчеркнул он.

По мере продолжения саммита послание Гутерриша становится ясным: мир должен действовать быстро и решительно, чтобы ограничить выбросы, защитить уязвимые слои населения и выполнить финансовые обязательства. Без таких действий климатический кризис только углубится, угрожая самой основе глобальной стабильности.