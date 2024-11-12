Протест против китобойного промысла и глубоководной добычи полезных ископаемых привлек внимание на COP29, но остаются вопросы об организации группы

Протест против китобойного промысла и глубоководной добычи полезных ископаемых привлек внимание на COP29, но остаются вопросы об организации группы

Среди оживленных сцен климатической конференции COP29 этого года протест против китобойного промысла и глубоководной добычи полезных ископаемых, организованный группой, называющей себя Инициативой FINS, привлек значительное внимание делегатов и наблюдателей. Однако возникают вопросы о легитимности группы, поскольку поиск в Интернете дает мало доказательств ее существования, кроме разрозненных упоминаний.

В ходе акции протеста, которая прошла в обозначенной «зеленой зоне» за пределами главного конференц-зала, активисты держали плакаты с лозунгами вроде «Спасите наших китов» и «Остановите глубоководную добычу полезных ископаемых». Элисса Мэй Филлипс, представитель инициативы FINS, выступила со страстным призывом к участникам COP29 принять меры против коммерческой охоты на китов, которая, по ее словам, продолжается в неуклонном порядке в нескольких странах.

«Мы здесь, чтобы выразить протест против китобойного промысла. Он все еще происходит в некоторых частях мира. Есть три страны, которые продолжают заниматься коммерческим китобойным промыслом: Исландия, Япония и Норвегия», — заявил Филлипс. «Мы хотим привлечь внимание к тому факту, что эта практика все еще существует во всем мире, и призвать участников COP29 принять меры для прекращения коммерческого китобойного промысла. Это должно прекратиться в 2024 году».

Протест также подчеркнул обеспокоенность планами Норвегии по расширению глубоководной добычи полезных ископаемых на своих морских территориях. Активисты указали на недавние шаги правительства по выдаче лицензий местным компаниям, что, как они опасаются, может привести к серьезной деградации окружающей среды. Протестующие сослались на петицию, подписанную более чем 800 международными учеными, выступающими против эксплуатации глубоководных ресурсов Норвегии, призывая норвежское правительство пересмотреть свою стратегию.

«Норвегия не только разрешает китобойный промысел, но и субсидирует его», — добавил Филлипс. «Квоты на охоту на китов выросли более чем на 15% по сравнению с прошлым годом, и значительная часть мяса оказывается в качестве корма для домашних животных. Это неприемлемое использование нашего морского наследия».

В то время как протест набирал обороты в социальных сетях и освещался проправительственными СМИ в Азербайджане, более глубокий взгляд на Инициативу FINS вызвал удивление. Попытки найти информацию об этой организации через Google и другие поисковые системы дали скудные результаты, за исключением двух несвязанных ссылок.

Первое упоминание о FINS пришло из Норвегии, где аббревиатура означает программу в Норвежском университете науки и технологий (NTNU) в Тронхейме. Запущенная в 2014 году, эта инициатива FINS фокусируется на карьерных возможностях для молодых международных ученых в области естественных наук, предлагая им пути к получению постдокторских стипендий Marie Sklodowska Curie Action (MSCA). Программа, по-видимому, не имеет никакого отношения к сохранению морской среды или активизму против глубоководной добычи полезных ископаемых или китобойного промысла.

Второе упоминание FINS всплыло в Майами, где оно относится к низовой образовательной инициативе, направленной на расширение прав и возможностей молодых женщин в области морской науки. Возглавляемая Джулией Уидден, стипендиатом Фулбрайта и бывшим стажером программы Shark Research and Conservation (SRC), эта инициатива FINS предоставляет практический опыт мечения акул и морских исследований, с сильным акцентом на наставничество для девочек средних и старших классов. Здесь также нет никакой связи с протестами, которые наблюдались на COP29.

Несоответствие между заявленной миссией FINS Initiative на протесте COP29 и ее известными связями в Норвегии и США привело к спекуляциям о происхождении и авторитете группы. Экологические активисты и наблюдатели выразили опасения, что организация может быть подставной или временной коалицией, сформированной специально для громкой конференции.

Протест, сосредоточенный на политике Норвегии в отношении китобойного промысла и глубоководной добычи полезных ископаемых, происходит в чувствительное для страны время. Норвегия остается одной из немногих стран, которая продолжает разрешать коммерческий китобойный промысел, что противоречит международным усилиям по охране природы. Правительство защищает свою позицию, ссылаясь на культурные традиции и тщательно контролируемую систему квот, призванную обеспечить устойчивость.

Что касается глубоководной добычи, Норвегия утверждает, что освоение ее обширных подводных минеральных ресурсов имеет важное значение для перехода к зеленым технологиям, которые требуют редкоземельных металлов для батарей и инфраструктуры возобновляемой энергии. «Мы осознаем экологические проблемы, но наш подход будет основываться на надежных научных оценках», — заявил представитель Министерства нефти и энергетики Норвегии.

На данный момент остается вопрос: кто на самом деле стоит за инициативой FINS и каковы их истинные мотивы? Хотя дело, которое они отстаивают, может найти отклик у многих, непрозрачность группы может подорвать ее авторитет и само послание, которое она стремится донести. В мире, где дезинформация может легко распространяться, экологическому движению может потребоваться стать более прозрачным, чтобы не потерять доверие той самой общественности, которую оно стремится сплотить.

История инициативы FINS на COP29, возможно, далека от завершения, но по мере ее развития она служит напоминанием о сложном взаимодействии активизма, пропаганды и подлинности в глобальной борьбе за экологическую справедливость.