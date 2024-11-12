Байрамов: Отказ Еревана от участия в COP29 - упущенная возможность

Несмотря на регистрацию из Армении нескольких представителей на COP29, они не прибыли на мероприятие. Об этом журналистам сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджана направил приглашения всем сторонами конвенции, включая Армению. Не участие делегации Армении на COP29 министр назвал «упущенной возможностью» для Еревана.

Касаясь работы над мирным договором, то подписание соглашения до конца года зависит от Армении. Министр напомнил, что основная часть статей соглашения уже согласована, однако есть все еще не согласованные моменты, сказал Байрамов.