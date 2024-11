Сумасшедшие цены на еду для участников  COP29 (Видео)

Ненормально высокие цены на простую еду на COP29 шокировали его участников. Так, цены на самые примитивные бутерброды и напитки превышают обычные цены в бакинских кафе минимум в 10 раз!

Скажем кусок пиццы стоит 10 манат (целая 60 манат – 35,2 доллара), хотя в самом дорогом кафе столицы пицца не стоит более 18-20 манат.

Бублик с сыром – 6 манат (в кафе – 1 манат).

Хот-дог – 8,4 маната (в уличных фаст-фуде – менее 1 маната).

Один кусочек турецкой пахлавы в 50 гр. стоит 4-6 манат (в магазинах 1 кг стоит 18-20 манат).

Кусок пирога с корицей – 21 манат.

Галета с сыром – 10 манат.

Минеральная вода «Сираб» – 5 манат (в магазинах 60 гапик).

Вода «Истису» – 7 манат (в магазинах 1,4 манат).

Red Bull – 14 манат (3,3 манат)

Coca cola в банках по 330 гр. – 10 манат.

Пирожное маффин – 11 манат (1,5 манат)

Вафли (165 гр) – 18 манат

Багет с говядиной и овощами 250 гр. – 18 манат ( в магазинах 7-8 манат)

Багет овощной – 10 манат (3 маната).

Печенье огрехами (100 гр.) – 8 манат.

Цезарь салат (400 гр.) – 24 маната.

Кусок форели 250 гр. – 43 маната (в магазине 1 кг – 13-14 манат).

На кого рассчитаны эти цены, и на каком основании установлены известно одному богу.

