Блинкен
Блинкен в Брюсселе обсудит с коллегами по НАТО ситуацию в Украине (Видео)
С учетом завершения срока администрации президента Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен отправляется в экстренную поездку в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими коллегами, как поддержать Украину.
В среду Блинкен встретится со своими коллегами из НАТО и ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины для защиты от российской агрессии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
После Брюсселя Блинкен отправится в Южную Америку, где присоединится к президенту Байдену на ежегодной Неделе экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Саммите лидеров G20, которые пройдут с 14 по 19 ноября в Лиме и Рио де Жанейро.
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