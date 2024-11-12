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(6 минут назад)
Баку и Ереван разрабатывают схему использования трансграничных рек – посол Либби

Баку и Ереван разрабатывают схему использования трансграничных рек – посол Либби

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку и Ереван разрабатывают схему использования трансграничных рек – посол Либби

«Группа гидрологов и инженеров из Азербайджана и Армении при нашей активной поддержке совместно работают над комплексной схемой управления водными ресурсами для трансграничных рек». Об этом 12 ноября написал посол США в Азербайджане Марк Либби на аккаунте посольства в соцсети X.

Отметим, что ни Баку , ни Ереван не сообщали ничего подобного.

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