"Мы не знаем, это тот знакомый нам вирус кори, или нет..."

С 2023 года в Азербайджане продолжаются случаи заражения корью, сообщается, что среди заболевших есть случаи летального исхода.

СМИ пишут, что последний подобный случай произошел 15 февраля. Сообщается, что скончался ученик 8-го класса средней школы №51 Сабаильского района города Баку умер из-за осложнений, вызванных корью.

Хотя в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (ОУМТП - Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)) сообщили, что «с 3 февраля зарегистрирован случай инфекционного заболевания у несовершеннолетнего», что это за заболевание не говорят.

В последние месяцы появились неофициальные сообщения о том, что в Азербайджане умерло много детей, заразившихся корью.

По данным Государственного Комитета Статистики (ГКС), число случаев заражения корью в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года достигло 1493, причем заражение в основном наблюдалось среди детей.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), только в ноябре 2023 года в Азербайджане корью заразились 2 тысячи 919 человек.

Что касается статистики смертности среди заразившихся корью, то ни одно официальное учреждение в Азербайджане не делает никаких заявлений по этому поводу.

Министерство здравоохранения (МЗ) советует обращаться в ГКС, а ГКС советует обращаться в МЗ.

В Центре гигиены и эпидемиологии сообщили Turan, что как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях республики прививки от этого заболевания согласно национальному календарю прививок делают детям до 6 лет: «С 2014 года вакцинные препараты поступают в страну по линии UNICEF (Детский фонд ООН ). Независимо от того в какой стране произведены вакцины, все препараты, поступающие в страну, соответствуют стандартам безопасности и эффективности ВОЗ. Вакцины, поступающие на территорию страны и используемые в частных медицинских учреждениях, регистрируются в Центре Аналитической Экспертизы МЗ».

Но страну-производителя вакцины не называют.

Недавно МЗ сообщило, что, начиная с апреля прошлого года, случаи заражения корью, вызванные «завозами» из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана: «Анализ складывающейся эпидемиологической ситуации показывает, что подавляющее большинство инфицированных — это люди, которые никогда не были привиты от кори и никогда не заражались этой болезнью».

В министерстве отметили, что в связи с этим на территории Азербайджана проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Как рассказал Turan специалист-эксперт МЗ, инфекционист Тейяр Эйвазов, смерть от кори вызывается осложнениями: «Наиболее опасными из них являются пневмония, сепсис и энцефалит. Врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния, несвоевременное обращение к врачу, неадекватное лечение увеличивают число таких случаев».

В образовательных учреждениях, находящихся под надзором государственного агентства дошкольного и общего образования, осуществляются профилактические меры по снижению распространения инфекционных заболеваний. Решения о переходе на дистанционное обучение принимаются по согласованию с Центром гигиены и эпидемиологии, что отражает проактивный подход к охране общественного здоровья.

В Государственном Агентстве по Дошкольному и Общему Образованию сообщили Turan, что в целях предотвращения случаев заражения инфекционными и сезонными заболеваниями, вирусами, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий, проводимых в этой сфере, в подведомственных учреждениях образования проводятся медико-профилактические, дезинфекционные и другие профилактические мероприятия: «В том числе, детям, заразившимся корью, разрешается ходить в школу после осмотра врачом и полного выздоровления».

В учреждении отметили, что решение о переводе занятий на дистанционное обучение в образовательном учреждении принимается на основании решения Центра Гигиены и Эпидемиологии.

Радиолог Айдын Алиев сообщил Радио Азадлыг, что соответствующие учреждения не предоставляют информацию о том, проверяли ли они генетический состав вируса кори в специальной лаборатории во время последней вспышки: «Это тот знакомый нам вирус кори, или он мутировал? Информации по этому поводу не предоставляют, но это должны делать обязательно».

Эксперт отметил, что во время пандемии COVID-19 были перебои с вакцинацией против кори: «Это одна из причин вспышки. В период COVID люди не были вовремя привиты от кори».

Он говорит, что не верит официальной статистике: «Потому что точной статистики не ведется».

По мнению врача, следует также усилить пропагандистскую работу: «Потому что люди умирают от осложнений вызванной корью... Необходимо проводить пропагандистскую работу, чтобы люди обращались при появлении первичных жалоб. Если меры будут приняты вовремя, ситуацию можно в определенной степени облегчить».

По словам А.Алиева, среди привитых от кори смертей практически нет.

В заключение, вспышка кори в Азербайджане подчеркивает острую необходимость в эффективных мерах общественного здравоохранения, прозрачной коммуникации и совместных усилиях по смягчению последствий распространения инфекционных заболеваний. Вакцинация остается краеугольным камнем профилактических стратегий, но необходимы согласованные действия для решения системных проблем и обеспечения здоровья и благополучия населения.