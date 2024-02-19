Встреча Алиева с Эрдоганом в Анкаре

Встреча Алиева с Эрдоганом в Анкаре

19 февраля в Анкаре состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции.

Как сообщило агентство «Анадолу», вначале главы государств провели переговоры с глазу на глаз, после чего с участием делегаций.

По окончании переговоров лидеры выступят на совместной пресс-конференции.

В ходе переговоров стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, а также шаги по дальнейшему углублению сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят текущие региональные вопросы.