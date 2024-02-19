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(5 минут назад)
Встреча Алиева с Эрдоганом в Анкаре

Встреча Алиева с Эрдоганом в Анкаре

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Встреча Алиева с Эрдоганом в Анкаре

19 февраля в Анкаре состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции.

Как сообщило агентство «Анадолу», вначале главы государств провели переговоры с глазу на глаз, после чего с участием делегаций.

По окончании переговоров лидеры выступят на совместной пресс-конференции.

В ходе переговоров стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, а также шаги по дальнейшему углублению сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят текущие региональные вопросы.

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