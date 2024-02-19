Активист «Ени Азербайджан» осужден на 10 лет лишения свободы
Активист «Ени Азербайджан» осужден на 10 лет лишения свободы
Член молодежного объединения правящей партии «Ени Азербайджан» Джабраил Фарзалиев приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение.
Он был обвинен в присвоении 342 тыс. манат средств "Pashabank" и 395 тыс. манат Государственного Молодежного фонда.
На судебном процессе Фарзалиев отверг обвинение в мошенничестве, но признал, что допустил «халатность».
19 февраля в последнем слове он сказал, что имел договор с банком и готов со временем вернуть средства Pashabank.
Адвокат Фарзалиева заявил, что в его действиях не было состава преступления, и Молодежный фонд мог бы потребовать средства в порядке гражданского иска.
Фарзалиев являлся также советником по председателея государственного Центра международных исследований. В качестве политолога выступал с комментариями в медиа.
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