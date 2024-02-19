Активист «Ени Азербайджан» осужден на 10 лет лишения свободы

Активист «Ени Азербайджан» осужден на 10 лет лишения свободы

Член молодежного объединения правящей партии «Ени Азербайджан» Джабраил Фарзалиев приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение.

Он был обвинен в присвоении 342 тыс. манат средств "Pashabank" и 395 тыс. манат Государственного Молодежного фонда.

На судебном процессе Фарзалиев отверг обвинение в мошенничестве, но признал, что допустил «халатность».

19 февраля в последнем слове он сказал, что имел договор с банком и готов со временем вернуть средства Pashabank.

Адвокат Фарзалиева заявил, что в его действиях не было состава преступления, и Молодежный фонд мог бы потребовать средства в порядке гражданского иска.

Фарзалиев являлся также советником по председателея государственного Центра международных исследований. В качестве политолога выступал с комментариями в медиа.