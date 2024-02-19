Семья Губада Ибадоглу опасается, что его постигнет участь Навального
Семья Губада Ибадоглу опасается, что его постигнет участь Навального
Близкие арестованного оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу опасаются, что он может разделить судьбу лидера российской оппозиции Алексея Навального, умершего в колонии.
"Еще в сентябре прошлого года я обратился к главам иностранных посольств в Азербайджане об отсутствии эффективной медицинской помощи моему брату в заключении. Мы, его семья выражали тревогу, что Губад может быть физически уничтожен», - сказал Turan брат политика Галиб Байрамов.
Он отметил, что регулярно предоставляет местным и международным структурам данные об угрозах здоровья Ибадоглу.
Несмотря на серьезные проблемы, Ибадоглу отказывают в госпитализации. «После смерти Навального мы серьезно опасаемся, что та же участь может постигнуть и моего брата», - сказал Байрамов.
* 24 июля этого года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР). Он был обвинен в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу.
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