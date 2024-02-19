Семья Губада Ибадоглу опасается, что его постигнет  участь Навального

Близкие арестованного оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу опасаются, что он может разделить судьбу лидера российской оппозиции Алексея Навального, умершего в колонии.

"Еще в сентябре прошлого года я обратился к главам иностранных посольств в Азербайджане об отсутствии эффективной медицинской помощи моему брату в заключении. Мы, его семья выражали тревогу, что Губад может быть физически уничтожен», - сказал Turan брат политика Галиб Байрамов.

Он отметил, что регулярно предоставляет местным и международным структурам данные об угрозах здоровья Ибадоглу.

Несмотря на серьезные проблемы, Ибадоглу отказывают в госпитализации. «После смерти Навального мы серьезно опасаемся, что та же участь может постигнуть и моего брата», - сказал Байрамов.

* 24 июля этого года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР). Он был обвинен в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу.