Турция и Азербайджан доведут взаимную торговлю до 15 млрд. долларов – Эрдоган
Турция и Азербайджан доведут взаимную торговлю до 15 млрд. долларов – Эрдоган
По завершению переговоров глав Азербайджана и Турции в Анкаре были подписаны двусторонние документы.
Министерство науки и образования Азербайджана и Совет высшего образования Турции подписали меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета;
Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии подписали глава МИД Азербайджана и министр сельского и лесного хозяйства Турции;
Соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов подписали министр экономики Азербайджана и министр Казначейства и финансов Турции.
В своем выступлении президент Турции Эрдоган отметил, что объем торговли Турции и Азербайджана в 2023 году достиг 7,5 миллиардов долларов. «Мы приложим все усилия, чтобы достичь показателя в 15 миллиардов долларов», - сказал он
С окончанием оккупации в Карабахе открылось историческое окно возможностей для установления постоянного мира в регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не закрылось, сказал Эрдоган и призвал третьи стороны сделать все возможное для заключения мира между Азербайджаном и Арменией.
В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между двумя странами не будет ограничено вышеназванными вопросами. Особое место занимает сотрудничество в области обороны, а также образования.
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