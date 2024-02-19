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(5 минут назад)
Турция и Азербайджан доведут взаимную торговлю до 15 млрд. долларов – Эрдоган

Турция и Азербайджан доведут взаимную торговлю до 15 млрд. долларов – Эрдоган

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Турция и Азербайджан доведут взаимную торговлю до 15 млрд. долларов – Эрдоган

По завершению переговоров глав Азербайджана и Турции в Анкаре были подписаны двусторонние документы.

Министерство науки и образования Азербайджана и Совет высшего образования Турции подписали меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета;

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии подписали глава МИД Азербайджана и министр сельского и лесного хозяйства Турции;

Соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов подписали министр экономики Азербайджана и министр Казначейства и финансов Турции.

В своем выступлении президент Турции Эрдоган отметил, что объем торговли Турции и Азербайджана в 2023 году  достиг 7,5 миллиардов долларов.  «Мы приложим все усилия, чтобы достичь показателя в 15 миллиардов долларов», - сказал он

С окончанием оккупации в Карабахе открылось историческое окно возможностей для установления постоянного мира в регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не закрылось,  сказал Эрдоган и призвал третьи стороны сделать все возможное для заключения мира между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между двумя странами не будет ограничено вышеназванными вопросами. Особое место занимает сотрудничество в области обороны, а также образования.

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