Максим Кузьминов. Скриншот видео
Российский пилот найден мертвым в Испании
Запутанное дело Максима Кузьминова, российского военного летчика, угнавшего вертолет Ми-8 в Украину в 2023 году, приняло мрачный оборот после известия о его смерти в Испании. Подробности, связанные с кончиной Кузьминова, остаются окутанными тайной, вызывая спекуляции и интриги среди международных наблюдателей.
Подтверждение смерти Кузьминова поступило от Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которое сообщило, что пилот был найден застреленным в Испании. Согласно источнику в ГУР, бездыханное тело Кузьминова было обнаружено в его доме, по-видимому, он стал жертвой смертельного огнестрельного ранения. Обстоятельства его смерти вызывают больше вопросов, чем ответов, в сообщениях предполагается, что поблизости был найден сгоревший автомобиль, возможно, связанный с инцидентом.
В то время как украинские власти подтвердили смерть Кузьминова, их испанским коллегам еще предстоит подтвердить эту информацию. Гражданская гвардия Испании, как сообщается, расследует этот вопрос, поскольку существует неопределенность в отношении подлинности документов, найденных у Кузьминова, которые, возможно, были сфальсифицированы.
Путешествие Кузьминова из России в Украину в сентябре 2023 года привлекло международное внимание, поскольку он угнал военный вертолет и искал убежища в охваченном войной регионе соседней страны. Украинские СМИ сообщили, что Кузьминов вступил в контакт с разведывательной службой страны, и ему пообещали гарантии безопасности и денежное вознаграждение в обмен на его дезертирство.
Однако российские государственные СМИ нарисовали иную картину, утверждая, что действия Кузьминова привели к гибели его товарищей по экипажу. В леденящей душу передаче на телеканале "Россия 1" лица, называющие себя бойцами спецназа Вооруженных сил России, зловеще заявили, что Кузьминов "не доживет до суда".
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