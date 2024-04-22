На Каспии задержаны двое иранцев, с 20 кг марихуаны
На Каспии задержаны двое иранцев, с 20 кг марихуаны
Береговая охрана Госпогранслужбы задержала в Азербайджанском секторе Каспия катер, нарушивший госграницу, говорится в сообщении этого ведомства от 22 апреля.
В катере было двое граждан Ирана - Мухтар Абди Ялджи, 1991 года рождения, и Али Бахрами Мохаммад, 2000 года рождения. До задержания они успели выбросить в море 8 пакетов с 20,4 кг марихуаны. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Общество
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