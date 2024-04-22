В Кремле прошла встреча Путина с Алиевым

Днем в понедельник в Кремле прошли переговоры президентом РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Приветствуя Алиева, Путин сказал, что в эти дни отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали. «Все хорошо знают, что Ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом»,- отметил Путин.

«Уверен: все усилия, труды, годы работы, которые Ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль, причём не только для России, но и для всего Содружества Независимых Государств», - продолжил Путин.

Касаясь двусторонних отношений, он сказал, что растет взаимный товарооборот, который достиг более 4 миллиардов долларов.

6 миллиардов составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана.

«Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с Вами в материале по каждому из них», - сказал Путин.

В ответном слове Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое есть в руководстве и среди общественности России.

«Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем», - сказал Алиев.

В повестке дня переговоров международный транспортный проект «Север – Юг», а также вопросы региональной безопасности.

«Мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», - сказал Алиев.