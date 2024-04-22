  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear190 C
  • Вторник, 23 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • Губад Ибадоглу  будет добиваться полного прекращения уголовного преследования  (ФОТО-ВИДЕО | обновлено)
Губад Ибадоглу освобожден под домашний арест !

Губад Ибадоглу освобожден под домашний арест !

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Губад Ибадоглу  будет добиваться полного прекращения уголовного преследования  (ФОТО-ВИДЕО | обновлено)

Освобожденный сегодня под домашний арест оппозиционный политик  и ученый-экономист Губад Ибадоглу намерен добиваться полного прекращения своего уголовного преследования.

«Сегодняшнее решение суда не может  расцениваться, как полное обретений  свободы. Пока мне изменили меру пресечения на домашний арест. Я не могу выходить за пределы Баку, выезжать из Азербайджана, при смене места жительства должен информировать соответствующий орган. Необоснованные обвинения с меня еще не сняты», - сказал Ибадоглу агентству Turan.

Однако,  перевод под домашний арест позволит ему «всерьез заняться  здоровьем». 

За 9 месяцев заключения, из-за высокого уровня сахара, здоровье политика серьезно подорвало его здоровье.

Ибадоглу выразил признательность за усилия в его освобождении и поддержке  своим адвокатам, журналистам и медиа, освещавшим его дело, правозащитникам, представителям международной демократической общественности,  коллегам из зарубежных академических кругов.  

Ибадоглу также заявил, что будет выступать и призывать также  к освобождению  и других политзаключенных – Тофига Ягублу, Назима Бейдермирли, журналистов из Abzas Media, Toplum Tv , Kanal -13.

* * *

Губад Ибадоглу переведен на домашний арест!

Наримановский районный суд  сегодня принял решение о переводе оппозиционного политика Губада Ибадоглу на домашний арест, сообщил его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, ходатайство было подано защитой в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Данное ходатайство ранее отвергалось судами десятки раз.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей