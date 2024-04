Освобожденный сегодня под домашний арест оппозиционный политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу намерен добиваться полного прекращения своего уголовного преследования.

«Сегодняшнее решение суда не может расцениваться, как полное обретений свободы. Пока мне изменили меру пресечения на домашний арест. Я не могу выходить за пределы Баку, выезжать из Азербайджана, при смене места жительства должен информировать соответствующий орган. Необоснованные обвинения с меня еще не сняты», - сказал Ибадоглу агентству Turan.

Однако, перевод под домашний арест позволит ему «всерьез заняться здоровьем».

За 9 месяцев заключения, из-за высокого уровня сахара, здоровье политика серьезно подорвало его здоровье.

Ибадоглу выразил признательность за усилия в его освобождении и поддержке своим адвокатам, журналистам и медиа, освещавшим его дело, правозащитникам, представителям международной демократической общественности, коллегам из зарубежных академических кругов.

Ибадоглу также заявил, что будет выступать и призывать также к освобождению и других политзаключенных – Тофига Ягублу, Назима Бейдермирли, журналистов из Abzas Media, Toplum Tv , Kanal -13.

* * *

Губад Ибадоглу переведен на домашний арест!

Наримановский районный суд сегодня принял решение о переводе оппозиционного политика Губада Ибадоглу на домашний арест, сообщил его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, ходатайство было подано защитой в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Данное ходатайство ранее отвергалось судами десятки раз.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video