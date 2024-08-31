На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду

В воскресенье, 1 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.

По районам Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами усилится умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, ночью 12-17° и днем 21-26°.