На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду
На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду
В воскресенье, 1 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.
По районам Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами усилится умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, ночью 12-17° и днем 21-26°.
Общество
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- 31 август 2024, 19:52
Онлайн-встреча активистов гражданского общества, посвященная ситуации с правами человека в Азербайджане, созванная по инициативе Комитета солидарности во имя справедливости, подчеркнула серьезную обеспокоенность в связи с задержанием журналистов, политических активистов и противников войны. Встреча, состоявшаяся 30 августа, совпала с Международным днем памяти пропавших без вести и подчеркнула текущие проблемы, с которыми сталкиваются как азербайджанское, так и армянское общества в результате карабахских конфликтов.
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- 30 август 2024, 17:53
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- 30 август 2024, 17:45
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