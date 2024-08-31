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(2 минуты назад)
На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду

На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На воскресенье синоптики прогнозируют жаркую погоду

В воскресенье, 1 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.

По районам  Азербайджана погода будет преимущественно без осадков.  Местами усилится умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, ночью 12-17° и днем 21-26°.

 

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