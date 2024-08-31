Пашинян за роспуск Минской группы ОБСЕ, но не сейчас

Пашинян за роспуск Минской группы ОБСЕ, но не сейчас

Армения не против роспуска Минской группы ОБСЕ, но не считает целесообразным обсуждать этот вопрос, сейчас.

"В контексте мира мы считаем возможным принятие решения о роспуске Минской группы ОБСЕ. Когда мир является состоявшимся фактом, то существование такого формата может вызывать вопросы", - сказал на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Весь вопрос в сроках, надо понять, насколько эффективно и правильно превращать подобные темы в предмет обсуждений именно сейчас", - добавил армянский премьер.

Руководство Азербайджана ранее заявляло, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то должна поддержать Баку в вопросе роспуска МГ ОБСЕ.