Пашинян за роспуск Минской группы ОБСЕ, но не сейчас
Пашинян за роспуск Минской группы ОБСЕ, но не сейчас
Армения не против роспуска Минской группы ОБСЕ, но не считает целесообразным обсуждать этот вопрос, сейчас.
"В контексте мира мы считаем возможным принятие решения о роспуске Минской группы ОБСЕ. Когда мир является состоявшимся фактом, то существование такого формата может вызывать вопросы", - сказал на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Весь вопрос в сроках, надо понять, насколько эффективно и правильно превращать подобные темы в предмет обсуждений именно сейчас", - добавил армянский премьер.
Руководство Азербайджана ранее заявляло, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то должна поддержать Баку в вопросе роспуска МГ ОБСЕ.
-
- Политика
- 31 август 2024 13:38
-
Политика
-
- 1 сентябрь 2024, 08:01
В 8.00 началось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана. Голосование проходит на 6478 избирательных участках на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли. Борьбу за 125 мест в однопалатном парламенте ведут 990 кандидатов.
-
- 31 август 2024, 13:38
Премьер-министр Армении готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. «Встреча с Ильхамом Алиевым может состояться и на армяно-азербайджанской границе. Я готов к такому формату», - сказал Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.
-
- 31 август 2024, 12:05
В Азербайджане 31 августа «день тишины» в преддверии воскресных внеочередных выборов в однопалатный парламент - Милли Меджлис. За 24 часа до голосования запрещается всякая предвыборная агитация.
-
- 31 август 2024, 11:55
30 августа около 22:55 Армянская АЭС в Мецаморе была отключена от энергосистемы страны. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки. В настоящий момент коллектив АЭС занят перезапуском станции.
Написать отзыв