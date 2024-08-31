Пашинян считает эффективным двусторонний формат переговоров с Азербайджаном

Премьер-министр Армении готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран.

«Встреча с Ильхамом Алиевым может состояться и на армяно-азербайджанской границе. Я готов к такому формату», - сказал Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, накануне армянская сторона представила Азербайджану очередное предложение по мирному договору.

«В окончательном варианте мирного договора 17 статей, из которых 13 согласованы, включая предисловие. Большинство формулировок статей согласованы. Наше предложение состоит в том, чтобы взять все согласованные статьи и на основании этого подписать мирный договор. Мы считаем это необходимым, поскольку в этих статьях согласованы все основные принципы договора. Подписать и ратифицировать, а остальные вопросы продолжать согласовывать», - сказал Пашинян.

Касаясь вопроса Зангезурского коридора Пашинян отметил: «Армения готова предоставить пути сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, но очевидно, что суверенитет Армении не может быть поставлен под вопрос в этих вариантах».

Пашинян также отметил, что Армения не отказывалась трехсторонних форматов переговоров с Азербайджаном и об этом он недавно говорил в телефонном разговоре Путину.

«Просто в данный период мы работаем в двустороннем формате. Думаю, что мы можем продолжить эту логику, поскольку она в настоящее время эффективна», - заметил Пашинян..

Вместе с тем, Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решения об участии на конференции COP29 в Баку.

«На данный момент я должен прямо сказать, что у нас нет решения по участию в COP29, и процессы, а также меняющаяся обстановка, могут повлиять на результат этого решения. Теоретически, мы должны рассмотреть обстановку на момент конечного срока принятия решения об участии в COP29», - сказал Пашинян.