1 сентября в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы
1 сентября в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы
В Азербайджане 31 августа «день тишины» в преддверии воскресных внеочередных выборов в однопалатный парламент - Милли Меджлис. За 24 часа до голосования запрещается всякая предвыборная агитация.
Проведение досрочных выборов было инициировано правящей партией «Ени Азербайджан». Это было мотивировано совпадением по времени очередных выборов в ноябре с проведением в Баку глобального форума ООН – климатической конференции СOP20.
На выборах 1 сентября смогут принять участие 6 421 073 избирателей.
Голосование пройдет на 6477 избирательных участках на территории 125 избирательных округов.
Выборы начнутся в 08.00 и завершатся в 19.00. Предварительные неофициальные итоги будет известны уже в ночь на 2 сентября.
В течение 5 дней после голосования ЦИК утвердит протокол об итогах выборов и передаст их на проверку в Конституционный суд, который в течение 10 дней объявит свое заключение.
Побеждает на выборах кандидат набравший наибольшее количество голосов уже в первом туре.
Борьбу за 125 мандатов ведут около 990 кандидатов. Из них 305 это представители 25 политических партий.
Только одна зарегистрированная государством партия не участвует в выборах.
Это оппозиционная Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА), которая заявила о бойкоте выборов, указав «на отсутствие в стране условий для честной политической конкуренции, ограничения фундаментальных свобод, наличие более 300 политзаключенных».
Вместе с тем, в выборах участвуют оппозиционные партии «Мусават», «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) и ряд других партий.
Мониторинг выборов среди прочих наблюдателей будут осуществлять 60 депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ и еще порядка 300 членов мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ.
В то же время, Парламентской ассамблее Совета Европы не было отправлено приглашения наблюдать за внеочередными выборами.
Ранее Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ наблюдать и за внеочередными президентскими выборами в феврале этого года. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на один год.
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