1 сентября в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы

В Азербайджане 31 августа «день тишины» в преддверии воскресных внеочередных выборов в однопалатный парламент - Милли Меджлис. За 24 часа до голосования запрещается всякая предвыборная агитация.

Проведение досрочных выборов было инициировано правящей партией «Ени Азербайджан». Это было мотивировано совпадением по времени очередных выборов в ноябре с проведением в Баку глобального форума ООН – климатической конференции СOP20.

На выборах 1 сентября смогут принять участие 6 421 073 избирателей.

Голосование пройдет на 6477 избирательных участках на территории 125 избирательных округов.

Выборы начнутся в 08.00 и завершатся в 19.00. Предварительные неофициальные итоги будет известны уже в ночь на 2 сентября.

В течение 5 дней после голосования ЦИК утвердит протокол об итогах выборов и передаст их на проверку в Конституционный суд, который в течение 10 дней объявит свое заключение.

Побеждает на выборах кандидат набравший наибольшее количество голосов уже в первом туре.

Борьбу за 125 мандатов ведут около 990 кандидатов. Из них 305 это представители 25 политических партий.

Только одна зарегистрированная государством партия не участвует в выборах.

Это оппозиционная Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА), которая заявила о бойкоте выборов, указав «на отсутствие в стране условий для честной политической конкуренции, ограничения фундаментальных свобод, наличие более 300 политзаключенных».

Вместе с тем, в выборах участвуют оппозиционные партии «Мусават», «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) и ряд других партий.

Мониторинг выборов среди прочих наблюдателей будут осуществлять 60 депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ и еще порядка 300 членов мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ.

В то же время, Парламентской ассамблее Совета Европы не было отправлено приглашения наблюдать за внеочередными выборами.

Ранее Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ наблюдать и за внеочередными президентскими выборами в феврале этого года. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на один год.