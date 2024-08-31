Удар молнией напомнил об угрозах деятельности Мецаморской АЭС
Удар молнией напомнил об угрозах деятельности Мецаморской АЭС
30 августа около 22:55 Армянская АЭС в Мецаморе была отключена от энергосистемы страны. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Причиной остановки стал удар молнии в результате чего, системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки. В настоящий момент коллектив АЭС занят перезапуском станции.
Мецаморская АЭС многие годы представляет глобальную угрозу. Азербайджан и Турция неоднократно требовали прекращения работы этой старой изношенной ядерной станции. Опасная ситуация, возникшая на Мецаморской атомной электростанции, должна беспокоить не только государства региона, но и население Армении.
2006 году правительство Армении объявило, что срок эксплуатации АЭС заканчивается в 2016 году. В 2011 году комиссия OSART (команда контроля за оцениванием безопасности эксплуатации), действующая под патронажем Международного агентства по атомной энергии, в состав которой входят эксперты восьми стран (США, Великобритании, Франции, Венгрии, Финляндии и др.), осуществила проверки на Мецаморской АЭС. Итоговое заявление состояло в том, что эксплуатация станции сопряжена с большим риском.
Европейский Союз (ЕС) настоятельно требует закрытия Мецаморской АЭС из-за несоответствия современным критериям международной безопасности и настаивает на строительстве новой АЭС в соответствии с нормами международной безопасности. ЕС также выражает готовность выделить 220 миллионов евро для консервации существующей АЭС.
В Ереване жалуются, что на строительство новой АЭС им необходимы средства в размере пяти миллиардов долларов.
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