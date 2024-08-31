Представители международного академического сообщества призвали к освобождению Бахруза Самедова

Три международные исследовательские организации и более 10 ученых из разных стран мира подписались под петицией, в которой выразили свою "глубочайшую обеспокоенность в связи с арестом в Азербайджане по обвинению в государственной измене Бахруза Самедова и призвали к его немедленному освобождению.

"Бахруз Самедов — докторант факультета социальных наук Карлова университета в Праге. 21 августа 2024 года во время визита в Баку Самедов был задержан Службой Государственной Безопасности Азербайджана. 23 августа 2024 года стало известно, что ему предъявлено обвинение в "государственной измене" и что он останется в предварительном заключении в течение (как минимум) четырех месяцев. Исходя из ограниченной имеющейся информации, обвинения, по-видимому, напрямую связаны с исследовательской и пропагандистской деятельностью Самедова в интересах мира на Южном Кавказе и его встречами с армянскими коллегами из гражданского общества и академических кругов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Группы специалистов по популизму (Ассоциация политических исследований).

Подписанты петиции рассматривают арест Самедова как "попытку задушить продолжающиеся усилия по построению мира на Южном Кавказе и заставить замолчать критические голоса, которые выступают против насилия и войны".

«Мы в равной степени обеспокоены недавними арестами и преследованиями других исследователей, активистов и журналистов в Азербайджане. Мы присоединяемся к призыву Европейской федерации журналистов (EFJ) и PEN America освободить 23 журналистов и работников СМИ, несправедливо заключенных в тюрьму в Азербайджане в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29)", - далее отмечено в послании.

Подписанты петиции призывают Чешскую Республику, где проживает и работает Бахруз Самедов, Европейский Союз и другие страны "предпринять решительные и незамедлительные усилия по освобождению Бахруза Самедова и других политических заключенных в Азербайджане".

"Мы призываем Международный консультативный комитет COP29, а также всех участников COP29 (в частности исследователей) оставить вопрос о задержании Бахруза Самедова и других заключенных азербайджанских исследователей, активистов и журналистов в повестке дня при посещении Баку в ноябре 2024 года", - говорится в заключение петиции.