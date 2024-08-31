Страны по-прежнему далеки друг от друга по финансовым целям COP29

Reuters:Менее чем за три месяца до начала климатических переговоров ООН на Конференции сторон COP29 этого года страны все еще далеки от достижения согласия по главной задаче саммита: согласованию нового целевого показателя финансирования для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

В документе переговоров, опубликованном в четверг климатическим органом ООН, изложены разногласия между странами в преддверии встречи в Баку в следующем месяце, на которой переговорщики попытаются постепенно продвинуться вперед по некоторым из самых сложных вопросов.

В документе предлагается семь вариантов, отражающих конкурирующие позиции стран, для возможной сделки COP29. Новая цель заменит текущее обязательство богатых стран предоставлять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год на климатическое финансирование.

Уязвимые и развивающиеся страны хотят гораздо более масштабную цель финансирования. Страны-доноры, такие как Канада и 27 стран Европейского Союза, говорят, что растянутые национальные бюджеты означают, что огромный скачок государственного финансирования нереалистичен.

«Мы прошли долгий путь, но все еще существуют явно разные позиции, которые нам необходимо преодолеть», — заявил будущий президент саммита COP29 Мухтар Бабаев.

Бабаев, занимающий пост министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, заявил, что страна-председатель COP29 организует интенсивные переговоры по финансовым целям перед саммитом COP29 в Баку в ноябре.

Один из вариантов документа устанавливает целевой показатель для развитых стран по предоставлению грантов в размере 441 млрд долларов США в год, а также цель по мобилизации в общей сложности 1,1 трлн долларов США финансирования из всех источников, включая частное финансирование, ежегодно в период с 2025 по 2029 год.

Этот вариант отражает позицию арабских стран.

Другой вариант, отражающий позицию ЕС на переговорах, устанавливает глобальный целевой показатель финансирования мер по борьбе с изменением климата в размере более 1 триллиона долларов США в год, включая внутренние инвестиции стран и частное финансирование, при этом меньшая сумма будет предоставлена ​​странами «с высоким уровнем выбросов парниковых газов и экономическим потенциалом».

ЕС потребовал, чтобы Китай — крупнейший загрязнитель окружающей среды и вторая по величине экономика мира — внес свой вклад в достижение новой цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата.

Китай классифицируется ООН как развивающаяся страна в соответствии с системой, разработанной в 1990-х годах, которая используется и по сей день. Пекин отвергает идею о том, что он должен быть на крючке, чтобы платить за климатическое финансирование, деньги, которые в основном выплачиваются богатыми странами бедным.

Переговорщики ожидают, что вопрос о том, кто должен платить, станет одним из главных препятствий на пути к согласованию финансового соглашения на COP29.

Другой вариант в документе, отражающий позицию Канады, предполагает, что страны, вносящие вклад в достижение целевого показателя, должны определяться на основе выбросов и доходов на душу населения — мера, к которой также могут присоединиться Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие.