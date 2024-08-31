telegraph.co.uk: Усилия сэра Кира Стармера по обеспечению эффективного мирового лидерства в жизненно важном вопросе поддержки Украины в некоторой степени подрываются неспособностью Даунинг-стрит предоставить Киеву возможность кардинально изменить ситуацию и начать атаки в глубине российской территории .

После прихода к власти правительство Стармера сделало все возможное, чтобы создать впечатление, что в вопросе поддержки Великобританией военных действий Украины все будет как обычно.

Заявив о своей «непоколебимой поддержке» Украины во время своего визита в Киев перед всеобщими выборами, Стармер попытался подтвердить свою проукраинскую позицию, пригласив президента Владимира Зеленского выступить с личным обращением к Кабинету министров — став первым мировым лидером, сделавшим это после Билла Клинтона в 1997 году.

Ранее на этой неделе Стармер снова взялся за дело, когда в ознаменование 33-й годовщины независимости Украины он выступил с заявлением, в котором заявил, что Великобритания поддержит их дело «сегодня и всегда».

Однако, судя по более тонкому ответу Зеленского, похоже, украинскому лидеру еще предстоит убедиться в том, насколько искренен Стармер, когда дело касается поставок Украине оружия, в котором она отчаянно нуждается для победы на поле боя. Это объясняет прямой призыв Зеленского к премьер-министру Великобритании в прошлом месяце «проявить лидерство» в оказании ощутимой поддержки украинскому делу.

В частности, Зеленский разочарован тем, что премьер-министр не дал добро Украине на использование ракет большой дальности Storm Shadow, предоставленных Великобританией, для атаки военных целей в глубине российской территории.

Ракетная система Storm Shadow стала неотъемлемой частью британской армии с тех пор, как впервые была развернута Королевскими ВВС во время иракской войны в 2003 году против Республиканской гвардии Саддама Хусейна. Благодаря своей способности с большой точностью доставлять бомбы для уничтожения бункеров на большие расстояния, Storm Shadow с большим успехом использовалась Королевскими ВВС в более поздних конфликтах, таких как Ливия и Сирия.

Для Украины возможность использовать это оружие для нанесения ударов по ключевым военным объектам на территории России, таким как авиабазы, имеет жизненно важное значение, если Киев хочет развить недавний успех, достигнутый им в захвате около 500 квадратных миль территории в Курской области России.

Способность Украины консолидировать и даже расширить территорию России, находящуюся сейчас под ее контролем, зависит от способности украинцев отразить любую попытку Москвы начать контратаку, что означает нанесение ударов по военным целям в глубине территории России.

Опасения по поводу провоцирования более масштабного конфликта между Россией и Западом всегда были характерной чертой готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое ей для достижения победы.

Это особенно заметно в Вашингтоне, где одержимость администрации Байдена не допустить провоцирования Путина на новые акты агрессии в Европе существенно затруднила поддержку Западом украинского дела.

Таким образом, хотя Великобритания была готова предоставить украинским военным ракеты Storm Shadow, как Великобритания, так и США наложили строгие ограничения на их использование против целей на территории России.

Это объясняет, почему, несмотря на заявление Даунинг-стрит на этой неделе о том, что Великобритания дала Киеву зеленый свет на использование Storm Shadows против целей в России, остаются сомнения — особенно в Киеве — в том, что это действительно так.

Учитывая его предыдущие попытки выставить себя ярым сторонником украинского дела, для Стармера политически целесообразно создать впечатление, что Великобритания сняла ограничения на использование ракеты . Единственная проблема заключается в том, что в украинском конфликте любое использование ракеты, скорее всего, будет осуществляться совместно с американскими военными системами, а это означает, что американцы будут иметь окончательное слово в вопросе о том, можно или нельзя использовать их против целей на территории России. И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет получено.

Сам Стармер уклонился от ответа на вопрос о способности Вашингтона ограничить использование Storm Shadow, когда его вчера спросили об этом во время визита в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявив, что он не может вдаваться в «тактические вопросы» об использовании ракет.

Реальность, конечно, такова, что если бы Стармер действительно серьезно хотел разрешить Украине использовать Storm Shadow должным образом, он и его министры лоббировали бы в Вашингтоне снятие ограничений на их использование.

Вместо этого неопределенность относительно того, может ли Украина использовать это оружие для достижения своих военных целей против России, просто усиливает впечатление, что при новом лейбористском режиме в Великобритании обеспечение эффективного руководства в украинском вопросе больше не является одним из главных приоритетов нашего правительства.

К счастью для Украины, вскоре может наступить время, когда ей больше не придется полагаться на западную поддержку для поддержания своих военных усилий. Киев только что провел свой первый успешный запуск отечественной баллистической ракеты. Это событие означает, что Киев вскоре сможет сам решать, по каким российским целям нацеливаться в своей попытке нанести сокрушительное поражение Кремлю.