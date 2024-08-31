Президент Украины уволил командующего ВВС после катастрофы F-16

AP: Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу уволил командующего Военно-воздушными силами страны, через четыре дня после того, как военный самолет F-16, полученный Украиной от западных партнеров, потерпел крушение во время российской бомбардировки, в результате чего погиб пилот.

Приказ об увольнении генерал-лейтенанта Николая Олещука опубликован на сайте президента.

«Нам нужно защитить людей. Защитить персонал. Позаботьтесь обо всех наших солдатах», — сказал Зеленский в обращении через несколько минут после публикации приказа. Он сказал, что Украине необходимо усилить свою армию на командном уровне.

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен исполняющим обязанности командующего Военно-воздушными силами, сообщили в Генштабе армии.

Увольнение произошло в тот же день, когда Олещук обрушился с резкой критикой на депутата, которая является заместителем главы комитета по обороне украинского парламента, за ее заявления о том, что F-16 был сбит системой ПВО Patriot. Украина получила неуказанное количество систем американского производства.

Мариана Безухла сослалась на неназванные источники в своих утверждениях и потребовала наказать виновных в ошибке.

Олещук обвинил Безуглую в клевете на военно-воздушные силы и дискредитации производителей оружия США и выразил надежду, что она понесет правовые последствия за свои заявления.

«Правда победит», — написал Безухла на X вскоре после публикации приказа об увольнении.

Военно-воздушные силы не стали напрямую отрицать, что F-16 был сбит ракетой Patriot.

ВВС США заявили, что американские эксперты присоединились к украинскому расследованию авиакатастрофы.

Между тем, в результате российской атаки на северо-восточный город Харьков с использованием мощных планирующих авиабомб погибли шесть человек, в том числе 14-летняя девочка на детской площадке, и 47 получили ранения, сообщил губернатор области Олег Синегубов.

По словам губернатора, бомбы поразили пять населенных пунктов города, в котором до войны проживало 1,4 миллиона человек.

Одна из бомб попала в 12-этажный жилой дом, в результате чего здание загорелось, а по крайней мере один человек оказался в ловушке на верхнем этаже. Спасатели, которые искали выживших, опасались, что здание может рухнуть.

В других событиях украинские ракеты попали в российский город Белгород и его окрестности в пятницу вечером, убив пять человек и ранив 37, сказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Регион граничит с северной Украиной и подвергается атакам беспилотников или артиллерии почти ежедневно.

Зеленский указал на удары по Харькову как на еще одно доказательство того, что западным партнерам следует отменить ограничения на то, на какие объекты украинские военные могут наносить удары с помощью подаренного им оружия.

Удар по Харькову «не состоялся бы, если бы наши силы обороны имели возможность уничтожить российскую военную авиацию на ее базах. Нам нужны решительные решения от наших партнеров, чтобы остановить этот террор», — заявил Зеленский.

Истребители F-16 являются одним из видов оружия, которое может быть использовано для нанесения ударов по российским базам за линией фронта.

Олещук сообщил в Telegram, что уже проводится «подробный анализ» причин крушения самолета F-16 в понедельник, когда Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине.

«Мы должны внимательно разобраться в том, что произошло, каковы обстоятельства и чья это ответственность», — написал Олещук в посте незадолго до своего увольнения.

Катастрофа стала первой зарегистрированной потерей F-16 на Украине, куда военные самолеты прибыли в конце прошлого месяца. Предполагается, что по меньшей мере шесть из них были поставлены европейскими странами.

Военные аналитики говорят, что самолеты не изменят ход войны , учитывая огромные военно-воздушные силы России и современные системы ПВО. Но украинские чиновники приветствовали сверхзвуковые самолеты, которые могут нести современное оружие, используемое странами НАТО, за возможность нанести ответный удар по превосходству России в воздухе.

На суше российская армия медленно, но постепенно продвигается на восток Украины , в то время как украинские войска удерживают позиции в приграничном районе Курской области на западе России после недавнего вторжения .

Институт изучения войны заявил, что ожидает, что Украина потеряет в ходе боевых действий часть поставленной Западом военной техники.

Однако базирующийся в Вашингтоне аналитический центр добавил, что «любая потеря и без того ограниченного количества» F-16 на Украине и обученных пилотов «окажет огромное влияние» на способность страны использовать F-16 «в составе ее объединенной системы противовоздушной обороны или в качестве средства поддержки с воздуха на землю».

В ходе других событий министры обороны стран Европейского Союза договорились в Брюсселе об усилении программы подготовки украинских войск.

«Сегодня министры договорились повысить целевой показатель до 75 000, добавив еще 15 000 к концу года», — заявил журналистам после встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«Обучение должно быть сокращено и адаптировано к потребностям Украины в обучении», — сказал Боррель. Он добавил, что ЕС создаст небольшую «координационную и связующую ячейку» в украинской столице Киеве, чтобы сделать обучение более эффективным.

На данный момент через программу подготовки блока, которая проводится за пределами Украины, прошли 60 тысяч военнослужащих.