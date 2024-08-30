Харрис обещает более жесткий подход к миграции и поддерживает поставки оружия Израилю

Кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис во время посещения магазина Dottie's Market в Саванне, штат Джорджия, США, 29 августа 2024 года. REUTERS/Элизабет Франц приобретает лицензионные права

Андреа Шалаль, Стив Холланд и Стефани Келли

САВАННА, Джорджия/ВАШИНГТОН, 29 августа (Рейтер) - Камала Харрис в своем первом официальном интервью с момента выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии пообещала ужесточить подход к миграции вдоль южной границы США и подтвердила свою поддержку продолжению поставок оружия в Израиль.

В интервью с Дэной Баш из CNN Харрис подчеркнула свою приверженность обеспечению соблюдения законов США против нелегального пересечения границы, что ознаменовало переход к более строгой иммиграционной политике. «У нас есть законы, которые необходимо соблюдать и обеспечивать их соблюдение», — заявила Харрис, подчеркнув важность последствий для тех, кто пересекает границу нелегально.

В вопросах внешней политики Харрис придерживалась твердой произраильской позиции, тесно совпадая с позицией президента Джо Байдена. Несмотря на растущие призывы внутри Демократической партии пересмотреть военную помощь Израилю из-за большого числа жертв среди палестинцев в секторе Газа, Харрис ясно дала понять, что не будет удерживать оружие. «Нет, мы должны заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников», — ответила она, когда ее надавили на этот вопрос.

Харрис также выразила заинтересованность в создании двухпартийной администрации, потенциально включив в свой кабинет республиканца в случае избрания. «Я думаю, важно иметь за столом людей с разными взглядами и опытом», — сказала она.

После своего выдвижения Харрис набрала обороты в опросах, опередив бывшего президента Дональда Трампа с 45% против 41% в недавнем опросе Reuters/Ipsos. Ее кампания получила значительный приток пожертвований и вызвала новый энтузиазм среди избирателей.

Во время интервью Харрис защищала действия администрации Байдена по борьбе с инфляцией, признавая проблемы, но указывая на проделанную работу по стабилизации экономики. Она также ответила на критику по поводу смены ее политических позиций, включая смягчение позиции по фрекингу, ключевой проблеме в колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания.

Хотя некоторые наблюдатели отметили, что Харрис могла бы предложить более подробные планы, ее выступление в целом было хорошо воспринято. Джереми Сури, профессор истории и общественных дел, заметил, что Харрис выступила в качестве «строителя консенсуса» во время интервью.

Интервью, взятое в Саванне (штат Джорджия), где Харрис находилась в предвыборном автобусном туре со своим напарником, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, стало поворотным моментом в ее кампании, поскольку она продолжает укреплять свою платформу в преддверии ноябрьских выборов.