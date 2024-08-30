Кровяное давление Фазиля Гасымова упало до критического уровня
Состояние здоровья, проводящего 78-е сутки голодовку экономисту Фазилю Гасымову 30 августа в тюремном госпитале стало плохо.
Об этом Turan сообщил его брат Назим Гасымов после встречи с экономистом в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.
«Из-за ослабления организма Фазиля, его на встречу в адвокатской комнате привели в инвалидной коляске. Мы только начали общаться с ним, как Фазилю стало плохо. У него стал язык заплетаться. Я стал кричать, звать на помощь.
Пришел врач, померил артериальное давление. Оно у него упало до критического уровня - 50/30. Фазилю сделали укол. После этого ему стали периодически мерить давление. Последний показатель был 80/50. Я 4 часа был с ним. Я его просил начать прием пищи. Но он отказался. Фазиль сказал, что невиновен, не совершал преступлений, ничего не делал против государства…У него ресурсы организма на исходе…», - сказал Н.Гасымов.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г. и доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК.
Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, позже арестованному.
Недавно Гасымов в своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности заявил, что дал эти показания под пытками. Он отказался от этих показаний, заявив, что не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение проповедника Фетхулла Гюлена, признано в Турции террористической организацией).
С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и пыток в начале следствия.
Политика
-
- 31 август 2024, 14:46
Армения не против роспуска Минской группы ОБСЕ, но не считает целесообразным обсуждать этот вопрос, сейчас.
-
- 31 август 2024, 13:38
Премьер-министр Армении готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. «Встреча с Ильхамом Алиевым может состояться и на армяно-азербайджанской границе. Я готов к такому формату», - сказал Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.
-
- 31 август 2024, 12:05
В Азербайджане 31 августа «день тишины» в преддверии воскресных внеочередных выборов в однопалатный парламент - Милли Меджлис. За 24 часа до голосования запрещается всякая предвыборная агитация.
-
- 31 август 2024, 11:55
30 августа около 22:55 Армянская АЭС в Мецаморе была отключена от энергосистемы страны. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки. В настоящий момент коллектив АЭС занят перезапуском станции.
Написать отзыв