Кровяное давление Фазиля Гасымова упало до критического уровня

Состояние здоровья, проводящего 78-е сутки голодовку экономисту Фазилю Гасымову 30 августа в тюремном госпитале стало плохо.

Об этом Turan сообщил его брат Назим Гасымов после встречи с экономистом в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

«Из-за ослабления организма Фазиля, его на встречу в адвокатской комнате привели в инвалидной коляске. Мы только начали общаться с ним, как Фазилю стало плохо. У него стал язык заплетаться. Я стал кричать, звать на помощь.

Пришел врач, померил артериальное давление. Оно у него упало до критического уровня - 50/30. Фазилю сделали укол. После этого ему стали периодически мерить давление. Последний показатель был 80/50. Я 4 часа был с ним. Я его просил начать прием пищи. Но он отказался. Фазиль сказал, что невиновен, не совершал преступлений, ничего не делал против государства…У него ресурсы организма на исходе…», - сказал Н.Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г. и доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК.

Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, позже арестованному.

Недавно Гасымов в своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности заявил, что дал эти показания под пытками. Он отказался от этих показаний, заявив, что не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение проповедника Фетхулла Гюлена, признано в Турции террористической организацией).

С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и пыток в начале следствия.