Есть ли ощущение, что идет избирательный процесс?
До досрочных парламентских выборов осталось меньше двух дней. Сегодня последний день агитации и продвижения.
Есть ли ощущение, что в стране идет избирательный процесс?
На эти и другие вопросы отвечает председатель Института гражданских прав Башир Сулейманлы в программе «Сложный вопрос».
По его словам, с самого начала, когда были объявлены досрочные выборы, свои протесты начали выражать лица и партии, которые не были готовы к досрочным выборам и не имели возможности принять в них участие.
Сулейманлы считает, что нынешние досрочные парламентские выборы существенно отличаются от досрочных парламентских выборов 2020 года.
«Они отличаются как по внешнему виду, так и по уровню участия и по наблюдаемым нарушениям. В 2020 году уровень активности был выше, в выборах участвовали новые кандидаты, были сформированы новые политические группы, состоящие из молодежи, было много наблюдателей. На этих выборах такой активности нет», — утверждает он.
По его словам, многие кандидаты на нынешних выборах участвуют формально — просто для создания видимости плюрализма и конкуренции. Избирательные процедуры, такие как регистрация, сбор подписей и т. д., также осуществляются крайне вяло, создавая атмосферу, когда многие люди даже не знают, что в стране проходят выборы.
Эксперт предполагает, что власти намеренно подавляют электоральную активность граждан, чтобы избежать «ажиотажа» и перевести процесс в более спокойное, контролируемое русло.
«Это подтверждается выдвижением формальных кандидатов и давлением, оказываемым в процессе выдвижения и регистрации на «чужих» кандидатов с целью заставить их сняться с выборов. Две крупнейшие организации, занимающиеся наблюдением за выборами, расформированы, а их лидеры находятся в тюрьме. Многие представители независимых СМИ, а также общественные активисты находятся в заключении, многие эмигрировали. Все это подавляет избирательную активность», — говорит Сулейманлы.
4о
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