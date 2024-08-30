Крупный пожар на объекте в Сураханском районе
Пожар на предприятии SOCAR потушен (обновлено)
Пожар на территории Экспериментально-испытательного производства Научно-исследовательского института SOCAR (госнефтекомпания) в Сураханском районе Баку потушен, распространение его на более обширную территорию не доупщено, сообщает МЧС.
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В Сураханы горит предприятие SOCAR
Пожар в Сураханском районе вспыхнул на территории Экспериментально-испытательного производства Научно-исследовательского института SOCAR (госнефтекомпания) в Сураханском районе Баку, сообщило МЧС.
«Благодаря неотложным и необходимым мерам, предпринятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение огня на соседние территории, включая близлежащие дома», - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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Крупный пожар на объекте в Сураханском районе
На территории Сураханского района Баку, в промзоне начался пожар на объекте.
На борьбу с огнем направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, говорится в сообщении ведомства.
При этом, не уточняется конкретно какой объект горит.
Из видео кадров, распространенных в социальных сетях виден огромный «черный гриб» дыма над территорией. На тушении пожара задействован также вертолет.
На место пожара направлены три бригады «скорой помощи» в свою очередь, сообщило Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями.
До сих пор оказана медицинская помощь на месте 1 человеку.
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