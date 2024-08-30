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(1 час назад)
В сентябре количество осадков несколько превысит норму

В сентябре количество осадков несколько превысит норму

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В сентябре количество осадков несколько превысит норму

В сентябре среднемесячная температура  воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме.

Количество осадков также будет приближенной к норме, однако на некоторых территориях превысит ее, говорится в прогнозе синоптиков Национальной гидометеорологической службы на сентябрь.

В начале месяца ожидается мягкая погода, без осадков в большинстве районов.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 21-23°., что близко к климатической норме.

По ночам средняя температура воздуха ожидается в пределах 18-23°, днем – 24-29°. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 32-34°.

Количество осадкой будет близко к норме (12-23 мм), однако в некоторых местах будет превышать ее.

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