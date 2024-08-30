В сентябре количество осадков несколько превысит норму
В сентябре количество осадков несколько превысит норму
В сентябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме.
Количество осадков также будет приближенной к норме, однако на некоторых территориях превысит ее, говорится в прогнозе синоптиков Национальной гидометеорологической службы на сентябрь.
В начале месяца ожидается мягкая погода, без осадков в большинстве районов.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 21-23°., что близко к климатической норме.
По ночам средняя температура воздуха ожидается в пределах 18-23°, днем – 24-29°. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 32-34°.
Количество осадкой будет близко к норме (12-23 мм), однако в некоторых местах будет превышать ее.
Общество
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