Пограничники задержали трех граждан Афганистана
Пограничники задержали трех граждан Афганистана
Трое граждан Афганистана были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.
Самади Сафи Абдурахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Векили Мухб Сейфулла оглу были замечены при попытке нарушения границы на территории обслуживания погранотряда «Горадиз».
По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, что на днях был задержан еще один гражданин Афганистана, пытавшийся нарушить границу Азербайджана вплавь по Каспийскому морю.
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