Пограничники задержали трех граждан Афганистана

Трое граждан Афганистана были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.

Самади Сафи Абдурахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Векили Мухб Сейфулла оглу были замечены при попытке нарушения границы на территории обслуживания погранотряда «Горадиз».

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что на днях был задержан еще один гражданин Афганистана, пытавшийся нарушить границу Азербайджана вплавь по Каспийскому морю.