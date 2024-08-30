  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny31.30 C
  • Суббота, 31 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Пограничники задержали трех граждан Афганистана

Пограничники задержали трех граждан Афганистана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пограничники задержали трех граждан Афганистана

Трое граждан Афганистана были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.

Самади Сафи Абдурахман оглу, Саттари Сифар Хан оглу и Векили Мухб Сейфулла оглу были замечены при попытке нарушения границы на территории обслуживания погранотряда «Горадиз».

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что на днях был задержан еще один гражданин Афганистана, пытавшийся нарушить границу Азербайджана вплавь по Каспийскому морю.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей