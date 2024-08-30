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(1 час назад)
Иса Гамбар встретился с послом Великобритании

Иса Гамбар встретился с послом Великобритании

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иса Гамбар встретился с послом Великобритании

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд 30 августа посетил штаб-квартиру партии «Мусават», где встретился с лидером организации Исой Гамбаром.

Как сообщила пресс-служба партии, в ходе встречи были обсуждены внеочередные выборы в Милли Меджлис 1 сентября, проблема политзаключенных, вопросы отношений между Азербайджаном и Великобританией, другие темы.

Во встрече приняли также участие заместители председателя «Мусават», кандидаты в депутаты Нушаба Садыхлы, Гюльага Асланлы, Разим Амирасланлы и Мустафа Гаджибейли.

 

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